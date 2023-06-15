李到晛♥林智妍《黑暗荣耀》公开恋爱后首度谈到对方！「平常说话时都说平语，直接叫名字」

治愈剧《坏妈妈》在日前播出大结局，李到晛近日也接受采访。

剧中，李到晛饰演因意外事故失去记忆，智商只剩下7岁的检察官「崔强豪」一角。成人演员饰演7岁智商的人物并非易事，因爲稍有不慎就会受到演技超过的批评。 李到晛说：「演戏时最重点的部分是30多岁的强豪和7岁的强豪是同一个人，只是失去了记忆，不是别人。试著表现得像上了一点年纪的小学生，和导演一步一步调整了尺度。」



他和林智妍通过《黑暗荣耀》结缘发展爲恋人，因此被问到是否经常和恋人进行演技反馈时，李到晛回答：「我拍摄的时候她也在拍摄中，所以彼此很忙。虽然现在我已经结束了，但她依然因爲拍摄忙得不可开交。因此很难相互反馈，有时间的时候偶尔会聊一些关於演技的话题。」



接著，李到晛开玩笑地补充：「虽然对我说《坏妈妈》做得很好，但不知道有没有看作品。但如果我说『马上就要结束了，请多多关照，不觉得也很好搞笑吗？』。」而两人相差5岁，被问到两人的称呼时，李到晛也说平常说时说话比较轻松（说平语），没有另外定好的称呼或爱称，只是叫了名字。



1995年的李到晛，不久后就得履行国防义务。 虽然他有短暂的空白期，但是李到晛表示完全不担心。李到晛：「我认为一定有入伍后才能体验到的、只有在军队才能感受到的经验，所以我认为这对我今后的演艺生涯会有很大的帮助这是一个很好的机会，可以见到各种结识的人，学习他们的人生和优点。」



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