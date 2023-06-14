「PEAK TIME」最强男团VANNER、SEVENUS与M.O.N.T九帅7月15日来台

号召集结已出道男团为名进行一较高下，最精彩、实力旗鼓相当的「PEAK TIME」，自播出后便受到庞大粉丝关注，其中冠军VANNER的五位成员泰焕、GON、慧成、Ahxian、泳光；亚军SEVENUS的两位成员Heejae、Ireah，以及第六名M.O.N.T的两位成员Bitsaeon、Roda，共九位人气实力小帅，也确定7/15（六）要来台北举办「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」演唱会，而三小组成员，目前除了紧锣密鼓排练外，也特地排出时间，分别录制超可爱的小絮语与粉丝俏皮问候！

除了预告当天表演绝对精彩、舞台丰富外，三组小帅团的问候都不约而同化身「吃货」，首先是冠军VANNER的泰焕、GON、慧成、Ahxian、泳光，纷纷对VVS（官粉名）说出若时间允许，希望能抽空逛逛台北或品尝小吃，泳光想逛夜市、GON想吃小笼包、泰焕想喝珍珠奶茶，慧成则超宠粉的说：「我想见VVS！」，此话一出，也让其他成员纷纷附和，此行最期待的，就是见到当天活动见到VVS来现场！亚军的SEVENUS也超可爱，除了与大家相约见面，当中Ireah还自爆曾来台北，对珍珠奶茶的印象最深刻，因此让Heejae也跟著超期待，此行能喝到Ireah口中所说道地的珍珠奶茶！第六名的M.O.N.T也与粉丝相约不见不散，曾开唱世界各地，但台北行却是两人的首次演出，带著迫不及待要来的兴奋之情，除了承诺会带来精彩内容，成员Roda点名想品尝牛肉面，Bitsaeon却说了个超意外想吃的美食，竟是台北的面包，Bitsaeon说：「我个人是听说台北有很多好吃的面包，所以我想吃很多的面包！面包！面包！所以非常令人期待，总之我似乎已经可以感受到台北粉丝的热情了，好想赶快去喔！」，重复三次「面包」的他，已让视频前的粉丝感受到他的渴望了！



三组团体日前得知要来台北会粉丝，除了纷纷表达期待与感激外，为了让大家看到他们最TOP的幻化唱功与百变舞技，目前已全面进入准备期，希望以满分的表现回应粉丝满分的鼓励！订於7/15（六）晚上7点，於「TICC台北国际会议中心」举办的「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」，福利上，除了有全区欢送、赠送一组3张的纪念套卡外，也会抽500名观赏彩排、团体合照（600名，每组艺人随机抽200名，20人一组拍照）、签名拍立得（180名，随机发送）以及签名海报（150名，一团签50张随机发送），堪称是饱足感十足的福利！



节目资讯

节目名称：「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」

演出日期：2023年7月15日（六）

入场时间：18：00（依现场实际情况而定）

演出时间：19：00

演出地点：TICC台北国际会议中心

演出地址：台北市信义区信义路五段一号

购票网站：KKTIX网页以及APP购票

购票方式：本演出全区采实名制，请填写正确的姓名及身分证字号 ，仅限在KKTIX 网站购票，避免权益受损。

购票网址：https://kktix.com/（网页建置中)

活动票价：VIP5,800 / A区5,200 / B区4,200 / C区3,200 / D区2,200 / 身障席2,900

起售时间：2023年6月18日（日）上午10：30

instagram：dragonart28

主办单位：华艺娱乐股份有限公司（主办保留活动异动之权利）





福利：

全区欢送

全区赠送纪念套卡（一组3张）

观赏彩排（500名）

团体合照（600名，每组艺人随机抽200名，20人一组拍照）

签名拍立得（180名，随机发送）

签名海报（150名，一团签50张随机发送）

福利注意事项：

1. 在 2023年6月26日（一） 凌晨整点00：00 前购买之有效票券才有抽奖资格。

2. 以上福利不能重复中奖。

3. 中奖结果将於2023年7月3日（一）下午13：30 公布抽奖结果。

4. 此次活动之福利流程，皆配合政府防疫政策滚动式调整。

5. 主办单位保有活动变更或终止的权利。

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