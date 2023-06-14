BTS Jin軍中PO合照慶出道10週年！退伍日適逢11週年，預告開直播與粉絲共度

昨天是BTS防彈少年團出道10週年，成員和粉絲都準備了很多活動共同慶祝，唯獨大哥Jin和暖男J-Hope因兵役缺席。 不過明年的紀念日，就可以看到新鮮退伍的Jin啦！

Jin昨晚更新個人IG，PO出7位成員在台上手拉手向粉絲鞠躬的照片，簡短留言「阿米」二字及一顆愛心。



以及在Weverse公開了寫給粉絲的一封信。 Jin寫道：「都說10年時間足以讓江山改變，但防彈少年團和阿米們的愛卻沒有變，真的很神奇。」

Jin從去年12月開始服兵役後暫停了演藝活動，對於未能參加十週年活動頗為遺憾：「應該在入伍前多拍一些東西的... 該如何表達我的歉意呢ᅲᅲ」

好消息是，Jin透露明年今日就可以再次和大家見面：「軍隊生活還剩365天也就是1年，11週年的時候，我退伍後第一件事不是回家而是直接去公司，開Weverse直播跟大家見面。」

「當然也有可能因時間較早而回家一趟，但不會有任何約，11週年退伍日一定會和大家在一起。 至少可以說出這些話，好開心啊。」



其實Jin入伍前已經留下很多驚喜禮物，例如出演SUGA個人節目《SUCHWITA》（SU吹打），還有錄製7位成員共同製作的週年紀念單曲《Take Two》。 這首歌表達防彈少年團對相伴十年阿米們的感謝，9日公開音源後立即登頂92個國家和地區的iTunes流行歌曲榜（Top Song）。期待明年與Jin共度的11週年紀念日啦！



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