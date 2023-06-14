李浚赫《犯罪都市3》突破自我成功！「不斷尋找自己的最佳人生作品」

提起李浚赫這位演員，許多熟悉韓劇的觀眾們心目中都會浮現不一樣的角色畫面，有吊兒郎當的檢察官，或是因為錯誤的信念將全國國民推向危機的議員，或是為了守護珍貴的人而願意犧牲的刑警等等，各種李浚赫的面貌都廣為人知，而這樣的他也在《犯罪都市3》中想要有不同的突破。

近期已在韓國與台灣上映的續集電影《犯罪都市3》中，目前韓國票房也直逼千萬人次。無法替代的刑警馬錫道（馬東石飾）調職到首爾廣域搜查隊之後再度掃蕩毒品犯罪，本次他要對付的惡角就是毒品犯罪的幕後主使朱承哲（李浚赫飾）以及遠從日本前來討回公道的Ricky（青木崇高飾）。看著《犯罪都市2》也突破千萬票房，讓飾演續集的李浚赫坦言壓力不小。



李浚赫並非沒有飾演過反派角色，不過在《犯罪都市3》中的朱承哲一角對他來說仍是個挑戰，這角色沒背景沒有原因，純粹就是要使壞。李浚赫也提到身為演員，需要找到自己命運的一瞬間，而他也回想自己就是在煩惱著自己後續的作品之路，搭上了去旅行的車，此時卻在車內接到了馬東石的提案邀請，想要嘗試改變自己的李浚赫，連劇本都沒有看就直接答應接演。



《犯罪都市2》的成功也讓李浚赫決心改變自己的外型，讓第三集的朱承哲也必須出色，於是他擺脫原本的書生形象，把自己曬得很黑，還努力增重20公斤讓自己看起來大一號，他表示雖然導演原本就在外型上有所要求，但李浚赫格外努力想展現自己全新的一面，希望能顛覆大家原本對他的既有印象，外型與動作上更加粗曠，也讓朱承哲這個角色更加立體又生動。



李浚赫在電影中從一登場就冷血地殺害了一名警察，為了利益而不斷進行著毒品的流通計畫，在中間段落更揭露了原來他自己也是警察的真相，《犯罪都市》系列一直以來對於反派角色都沒有太詳細的刻畫，也不會美化他們的惡行惡狀，不過朱承哲這個人物設定較複雜，前兩集的惡人都算是徹底的黑道，朱承哲卻是「好人中的壞人」，格外令人好奇。



李浚赫認為朱承哲原本有好好的工作，但應該是利慾薰心而走上了歪路。也因為他總能有B計畫而非背水一戰，所以他看起來沒有那麼急切，甚至在馬錫道面前仍然能理直氣壯的對話，甚至到了最後仍提出與他交易，李浚赫很明確地說明著朱承哲與其他反派惡黨的區別。



而《犯罪都市》系列絕對有著大量的動作戲碼，李浚赫也表示自己無差別殺害三合會成員們的戲碼相當困難，因為動作戲碼有相當多變化的可能性，不能像是編舞那樣事先排練事先準備完成，而是不知道會變得如何而每次只能嘗試著做做看，他也相當感謝武術團隊對於他的協助，還有導演的熱情也是讓他不斷努力的動力之一。



《犯罪都市3》之後，李浚赫還將以Disney+作品《非法正義》以及從《秘密森林》系列衍生出的作品《或好或壞的東載》與大家見面，李浚赫不停前進著只為了找到自己的最佳作品，不過身為演員，在這一方面是永遠不會滿足的。雖然他謙虛表示自己的最佳作品尚未出現，不過相信觀眾們都各自有著自己的答案。



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