BTS Jin军中PO合照庆出道10周年！退伍日适逢11周年，预告开直播与粉丝共度

昨天是BTS防弹少年团出道10周年，成员和粉丝都准备了很多活动共同庆祝，唯独大哥Jin和暖男J-Hope因兵役缺席。 不过明年的纪念日，就可以看到新鲜退伍的Jin啦！

Jin昨晚更新个人IG，PO出7位成员在台上手拉手向粉丝鞠躬的照片，简短留言「阿米」二字及一颗爱心。



以及在Weverse公开了写给粉丝的一封信。 Jin写道：「都说10年时间足以让江山改变，但防弹少年团和阿米们的爱却没有变，真的很神奇。」

Jin从去年12月开始服兵役后暂停了演艺活动，对於未能参加十周年活动颇为遗憾：「应该在入伍前多拍一些东西的... 该如何表达我的歉意呢ᅲᅲ」

好消息是，Jin透露明年今日就可以再次和大家见面：「军队生活还剩365天也就是1年，11周年的时候，我退伍后第一件事不是回家而是直接去公司，开Weverse直播跟大家见面。」

「当然也有可能因时间较早而回家一趟，但不会有任何约，11周年退伍日一定会和大家在一起。 至少可以说出这些话，好开心啊。」



其实Jin入伍前已经留下很多惊喜礼物，例如出演SUGA个人节目《SUCHWITA》（SU吹打），还有录制7位成员共同制作的周年纪念单曲《Take Two》。 这首歌表达防弹少年团对相伴十年阿米们的感谢，9日公开音源后立即登顶92个国家和地区的iTunes流行歌曲榜（Top Song）。期待明年与Jin共度的11周年纪念日啦！



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