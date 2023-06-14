這個愛笑的小女孩長大後就成了4代女團中的人氣成員！網友：等比例長大

她完全就是等比例長大吧！

最近韓網上爆出一張超人氣女團IVE成員安俞真的童年照，照片了的小女孩看上去差不多4、5歲的，頭髮亂亂的，閉著眼睛開口大笑，一副古靈精怪的模樣。 笑起來就變眯眯眼的樣子和現在的安俞真幾乎沒有差別，看得粉絲和網友們忍不住評論：「和現在一模一樣，毫無區別，誰看了都能一眼認出來」、「從PRODUCE48時期就很喜歡她，真的是等比例長大」、「笑起來的樣子太甜美了」等。



安俞真也是IVE的人氣成員之一，都說「紅氣養人」，隨著IVE的大火，安俞真的氣質也越來越貴氣，大眼睛、高鼻樑，每次笑起來的時候都會有深深的酒窩，顯得很有魅力。 外加安俞真身高超過170cm，就算對比專業模特也毫不遜色，尤其是漫畫美腿十分吸睛。



此外，安俞真還在綜藝節目《蹦蹦地球遊戲廳2》中大展別樣魅力，讓觀眾們看到了女團成員私下大大咧咧且幽默搞笑的一面，該節目收視率一直在有線台綜藝節目中領跑。

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