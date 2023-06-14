《歡迎來到王之國》李俊昊＆潤娥情侶畫報公開！帥哥美女組合＋十指緊扣，滿滿的CP感啊～♥

李俊昊、潤娥為宣傳新劇 《歡迎來到王之國》（King the Land）為雜誌《Allure》拍攝一組情侶畫報！

畫報中，兩人十指緊扣，黑白照片也增加兩人的特別氛圍。另一張則是兩人站在綠葉之間，李俊昊「紳士手」摟著潤娥的腰、潤娥則搭著李俊昊的肩，他們身穿黑白相間的服裝，展現情侶的化學反應，兩張都很好看啊（尖叫！



新劇《歡迎來到王之國》講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人「具元」，與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員「天嗣朗」相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇，將在6月17日首播。



劇中，李俊昊飾演「國王酒店」的本部長「具元」，身為「國王集團」創始人的獨生子與「國王酒店」的繼承者，擁有與生俱來的氣質、超凡的領袖風範、清晰的頭腦及瀟灑幹練的魅力，但戀愛細胞為零。



潤娥飾演「國王酒店」的優秀職員「天嗣朗」」，雖然只是兩年制大學畢業，但精通四國語言，面對周圍的偏見與誤會而成長，從酒店大廳服務檯直升職員們夢想中的VVIP休息室「King the Land」的傳說般人物。



【韓網熱帖】李俊昊&潤娥雜誌畫報（譯者：Tracy）

▼ 韓國網友評論：

1. 怎麼可以這麼配？ 已經開始期待電視劇了

2. 兩人的臉型都很柔和，好配啊

3. 完全沒有化學反應，但是兩人顏值確實都很高

4. 之前還蠻期待他倆的，但是照片裡的他們其實並不搭

5. 我很喜歡他們，但是他倆站在一起真的不配啊

6. 顏值真的很高，不知道是不是因為他倆合作太多次了，有一種商業夥伴的感覺

7. 兩人都是二代團出身，還一起演出過，所以反倒讓人覺得兩人為了劇在營業

8. 潤娥很美，男主有些可惜

9. 兩人站在一起就與眾不同，不過潤娥感覺更適合濃顏系男演員

10. 瘋了瘋了，看到他倆的合影我的顴骨瘋狂上揚

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