这个爱笑的小女孩长大后就成了4代女团中的人气成员！网友：等比例长大

她完全就是等比例长大吧！

最近韩网上爆出一张超人气女团IVE成员安俞真的童年照，照片了的小女孩看上去差不多4、5岁的，头发乱乱的，闭著眼睛开口大笑，一副古灵精怪的模样。 笑起来就变眯眯眼的样子和现在的安俞真几乎没有差别，看得粉丝和网友们忍不住评论：「和现在一模一样，毫无区别，谁看了都能一眼认出来」、「从PRODUCE48时期就很喜欢她，真的是等比例长大」、「笑起来的样子太甜美了」等。



安俞真也是IVE的人气成员之一，都说「红气养人」，随著IVE的大火，安俞真的气质也越来越贵气，大眼睛、高鼻梁，每次笑起来的时候都会有深深的酒窝，显得很有魅力。 外加安俞真身高超过170cm，就算对比专业模特也毫不逊色，尤其是漫画美腿十分吸睛。



此外，安俞真还在综艺节目《蹦蹦地球游戏厅2》中大展别样魅力，让观众们看到了女团成员私下大大咧咧且幽默搞笑的一面，该节目收视率一直在有线台综艺节目中领跑。

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