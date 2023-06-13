這張臉太絕了！SEVENTEEN淨漢30多個小時沒好好休息之後的臉長這樣

SEVENTEEN淨漢參加品牌活動的造型又一次驚艷了粉絲。

6月11日，尹淨漢受某高奢品牌的邀請，飛往德國柏林看秀。 亮相仁川機場的他身穿黑色T恤，頂著一頭捲髮，向粉絲和媒體招手致意。 經過了14個小時的飛行，尹凈漢順利抵達法國巴黎，原本應該在此轉機飛往柏林，卻因為天氣原因導致飛機晚點，在機場滯留了19個小時。



생로랑 출국 정하니 사진들 웃긴점

윤정한만 똑 떼놓고 보면

어디 외국에..딴나라에 잇는것가틈

근데 윤정한뒤로 지나가는

노란 카카오택시가 너무 한국의 그것임 pic.twitter.com/uVyg62GDSb — 뿡 (@Oono_17) June 11, 2023

尹淨漢通過weverse向粉絲們報平安，連續留言數條，調侃「遲了話就用瞬間移動過去，大家好好睡覺」、「我沒有壓力，也不焦急，大家不要擔心，去睡覺吧」。



내 기준 윤정한 위버스



1위 2위 pic.twitter.com/TwG09Lqm5u — 녹 (@nogchatea) June 13, 2023

再次出現在大眾視線中的尹凈漢已經是妝髮、造型完整，在30多小時都沒好好休息的狀況下依舊帥氣地在品牌秀場上亮相。 尹凈漢穿了一身黑色西裝，內搭一件寬鬆的低領T恤，腳踩高跟鞋，精緻中帶著放蕩不羈。 就連之前被部份粉絲吐槽的羊毛捲髮也被拉直了，黑色的中長髮讓他看起來不羈與優雅並存。



오직 얼굴과 애티튜드만으로

이렇게까지 사람을 짜릿하게 만들어주는 남자는

윤정한이 처음임

그냥 진짜 짜릿함

새벽에 일어나서 위버스 보고 음...이래서 이 오라버니가 좋았지 생각했단말임 근데 올라오는 사진들마저 이러는데 어떻게 안 좋아할 수가 있음 pic.twitter.com/FxVQltaD66 — (@guacamo1y) June 13, 2023

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