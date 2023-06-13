電影《水泥烏托邦》李秉憲＋朴敘俊＋朴寶英上映前話題不斷，海外銷售超過152國

新型災難電影《水泥烏托邦》在韓將於8月上映，不過日前公開了短暫預告影片，加上堅強卡司影帝李秉憲、大勢男神朴敘俊以及百搭女神朴寶英，電影已銷售至全球152個國家上映。

依照網路人氣漫畫作家金崇寧作品改編成電影的《水泥烏托邦》，描述因為一場大地震而成為廢墟的首爾，唯一留在「皇宮公寓」中倖存下來的人們所展開的一連串故事。由演員李秉憲、朴敘俊、朴寶英、金善英、朴持厚、金道允等共同演出，由電影《消失的時間》嚴泰華導演執導，預計今年8月將於韓國正式上映。



這樣的題材以及卡司，除了引起歐洲法國、義大利等地，當然也包含了亞洲日本、印度，以及南美洲墨西哥、阿根廷等地，在上映前已經預告全世界的火熱人氣，展現韓國電影在全世界受到關注的程度，也提高了觀眾們對於這部作品的好奇心。



接連在法國發行《寄生上流》以及《獵首密令》的電影公司The Jokers Films表示，《水泥烏托邦》導演嚴泰華本次推出了相當壯觀的災難電影，而他也同時點出了影帝李秉憲的活躍程度令人吃驚。另一在義大利發行《韓山島海戰》及《辣手神探》的Blue Swan Entertainment也表示，《水泥烏托邦》是今年韓國電影作品中最突出的電影，也很希望將這部作品帶進義大利，對此表達強烈的期待。



在南美洲發行《屍速列車》《屍速列車2：感染半島》《犯罪都市2》的BF Distribution也表示，《水泥烏托邦》是一部壯觀的災難人倫電影作品，透過這部作品也向觀眾們提出了「若遭遇到這樣的問題我該怎麼辦」的反思，相信會為觀眾帶來相當特別的體驗。這些發行商都超過了國籍而給予《水泥烏托邦》高度評價。



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