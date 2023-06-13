这张脸太绝了！SEVENTEEN净汉30多个小时没好好休息之后的脸长这样
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这张脸太绝了！SEVENTEEN净汉30多个小时没好好休息之后的脸长这样

明星   2023年6月13日   星期二13:29   Tracy  

（封面图源：IG@jeonghaniyoo_n）

SEVENTEEN净汉参加品牌活动的造型又一次惊艳了粉丝。

6月11日，尹净汉受某高奢品牌的邀请，飞往德国柏林看秀。 亮相仁川机场的他身穿黑色T恤，顶著一头卷发，向粉丝和媒体招手致意。 经过了14个小时的飞行，尹净汉顺利抵达法国巴黎，原本应该在此转机飞往柏林，却因为天气原因导致飞机晚点，在机场滞留了19个小时。

尹净汉通过weverse向粉丝们报平安，连续留言数条，调侃「迟了话就用瞬间移动过去，大家好好睡觉」、「我没有压力，也不焦急，大家不要担心，去睡觉吧」。

再次出现在大众视线中的尹净汉已经是妆发、造型完整，在30多小时都没好好休息的状况下依旧帅气地在品牌秀场上亮相。 尹净汉穿了一身黑色西装，内搭一件宽松的低领T恤，脚踩高跟鞋，精致中带著放荡不羁。 就连之前被部份粉丝吐槽的羊毛卷发也被拉直了，黑色的中长发让他看起来不羁与优雅并存。

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