这张脸太绝了！SEVENTEEN净汉30多个小时没好好休息之后的脸长这样

SEVENTEEN净汉参加品牌活动的造型又一次惊艳了粉丝。

6月11日，尹净汉受某高奢品牌的邀请，飞往德国柏林看秀。 亮相仁川机场的他身穿黑色T恤，顶著一头卷发，向粉丝和媒体招手致意。 经过了14个小时的飞行，尹净汉顺利抵达法国巴黎，原本应该在此转机飞往柏林，却因为天气原因导致飞机晚点，在机场滞留了19个小时。



생로랑 출국 정하니 사진들 웃긴점

윤정한만 똑 떼놓고 보면

어디 외국에..딴나라에 잇는것가틈

근데 윤정한뒤로 지나가는

노란 카카오택시가 너무 한국의 그것임 pic.twitter.com/uVyg62GDSb — 뿡 (@Oono_17) June 11, 2023

尹净汉通过weverse向粉丝们报平安，连续留言数条，调侃「迟了话就用瞬间移动过去，大家好好睡觉」、「我没有压力，也不焦急，大家不要担心，去睡觉吧」。



내 기준 윤정한 위버스



1위 2위 pic.twitter.com/TwG09Lqm5u — 녹 (@nogchatea) June 13, 2023

再次出现在大众视线中的尹净汉已经是妆发、造型完整，在30多小时都没好好休息的状况下依旧帅气地在品牌秀场上亮相。 尹净汉穿了一身黑色西装，内搭一件宽松的低领T恤，脚踩高跟鞋，精致中带著放荡不羁。 就连之前被部份粉丝吐槽的羊毛卷发也被拉直了，黑色的中长发让他看起来不羁与优雅并存。



오직 얼굴과 애티튜드만으로

이렇게까지 사람을 짜릿하게 만들어주는 남자는

윤정한이 처음임

그냥 진짜 짜릿함

새벽에 일어나서 위버스 보고 음...이래서 이 오라버니가 좋았지 생각했단말임 근데 올라오는 사진들마저 이러는데 어떻게 안 좋아할 수가 있음 pic.twitter.com/FxVQltaD66 — (@guacamo1y) June 13, 2023

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