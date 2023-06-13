电影《水泥乌托邦》李秉宪＋朴叙俊＋朴宝英上映前话题不断，海外销售超过152国

新型灾难电影《水泥乌托邦》在韩将於8月上映，不过日前公开了短暂预告影片，加上坚强卡司影帝李秉宪、大势男神朴叙俊以及百搭女神朴宝英，电影已销售至全球152个国家上映。

依照网路人气漫画作家金崇宁作品改编成电影的《水泥乌托邦》，描述因为一场大地震而成为废墟的首尔，唯一留在「皇宫公寓」中幸存下来的人们所展开的一连串故事。由演员李秉宪、朴叙俊、朴宝英、金善英、朴持厚、金道允等共同演出，由电影《消失的时间》严泰华导演执导，预计今年8月将於韩国正式上映。



这样的题材以及卡司，除了引起欧洲法国、义大利等地，当然也包含了亚洲日本、印度，以及南美洲墨西哥、阿根廷等地，在上映前已经预告全世界的火热人气，展现韩国电影在全世界受到关注的程度，也提高了观众们对於这部作品的好奇心。



接连在法国发行《寄生上流》以及《猎首密令》的电影公司The Jokers Films表示，《水泥乌托邦》导演严泰华本次推出了相当壮观的灾难电影，而他也同时点出了影帝李秉宪的活跃程度令人吃惊。另一在义大利发行《韩山岛海战》及《辣手神探》的Blue Swan Entertainment也表示，《水泥乌托邦》是今年韩国电影作品中最突出的电影，也很希望将这部作品带进义大利，对此表达强烈的期待。



在南美洲发行《尸速列车》《尸速列车2：感染半岛》《犯罪都市2》的BF Distribution也表示，《水泥乌托邦》是一部壮观的灾难人伦电影作品，透过这部作品也向观众们提出了「若遭遇到这样的问题我该怎么办」的反思，相信会为观众带来相当特别的体验。这些发行商都超过了国籍而给予《水泥乌托邦》高度评价。



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