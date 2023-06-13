【韩网热帖】今天开始登上全韩免疫力最强者宝座的旗安84

很多韩国旅行YouTuber去印度都会经历至少一次肠炎，但旗安84把恒河当自己家附近的小溪一样游泳、喝恒河水，还把点火的树叶放进喉咙，仍然地身体健康回来。 这生存力... 即便人类灭亡应该也能活下来。

（*小编补充：节目是上周日开播的《既然出生就环游世界2》，旗安84在印度用手吃饭、坐在地上品尝街头小吃，还说：「我在国内也就是因为有筷子所以用一下，没有的话也就用手吃了。」）



▼ 韩国网友评论：

1. 新人类...

2. 钢铁之躯啊

3. 可不可以用他的抗体做疫苗... 为全人类做贡献

4. 其实他就是最终兵器也说不定...

5. 好羡慕他的消化力和免疫力

6. 这是小强的生命力吗... 居然喝恒河水

7. 我全程买水喝都腹泻了，真的太强

8. 看来人活著不能太干净

9. 有人说，人类之所以能吃上河豚，就是因为老祖宗里有旗安84这样的人kkk

10. 多年吃冷冻食品锻炼出来的kkkk

11. 其实我去印度吃街头小吃也没事，但看到他喝恒河水真的敬佩...

12. 不抱怨卫生状况、和当地人一样生活，看起来真好hh

13. 第一季有用嘴嚼发酵的酒，其他出演者不敢喝，只有旗安说那样很失礼、接过来大口喝了，让我震惊。 不仅免疫力强，最厉害的是尊重其他文化、拥有开阔的心态

14. 看得出他是真心接受当地文化，肃然起敬

15. 这节目真的很好看，旗安超好笑

16. kkk旗安真的是为旅行而生的人

17. 人生当如旗安kk

18. 旗安84今年拿大赏吧！

#旗安84 #既然出生就环游世界2 #印度旅行 #恒河水

Edit：Sani

出处：https://theqoo.net/square/2828389874

图：MBC《既然出生就环游世界2》截图

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