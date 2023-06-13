《今生也请多指教》官方释出三分半亮点中字长预告，申惠善直接求婚！安普贤反转柔弱形象引发好奇心~

【03:48长预告】我最爱的人气网路漫画终於拍出真人版了，大家是不是也很期待呢？（倒数四天超人气漫改新剧《今生也请多指教》6 月 17 日Netflix上线）

tvN 浪漫奇幻剧《今生也请多指教》即将在本周末首播，官方抢先公开了03:48时长的中字预告，让网友们一睹本剧的魅力，也提升了不少观众们的好奇心。



本剧讲述带著每一次前世记忆重生的尹珠媛（申惠善 饰），在第18次人生遇到了真爱文瑞夏（安普贤 饰），却因车祸导致尹珠媛死亡，而以潘知音（申惠善 饰）开启了第19次人生，并和文瑞夏相遇之后发生无人能挡的爱情故事。



▼潘知音可以不停地转生。但是当第18次人生戛然而止时，她献出下一次的转生只为了寻找如今已长大成人的儿时所爱。



【人物简介】



▼申惠善饰演MI酒店战略企划组的职员「潘知音」，带著每一世的记忆重生，用前几世累积下来的经验成为了极为优秀的人才，而她的最终目的就是要进入前世「尹珠媛」所遇见的真爱「文瑞夏」的家族企业工作，和他重逢并展开追求的超直进人物。



▼安普贤饰演MI酒店战略企划组的专务「文瑞夏」，童年时因初恋尹珠媛发生车祸而死亡后，留下了严重的心理创伤，多年来为此所苦，一旦被触发就会导致间歇性失聪、昏倒…等症状。



▼河允景饰演尹珠媛的妹妹、造景师「尹貂媛」，性格善良，小小年纪与唯一的姐姐尹珠媛离别后一直装作开朗地生活著，在花草等植物的世界里获得心灵慰藉。



▼安东九饰演文瑞夏的秘书、挚友「河道允」，性格独立很会照顾人，学生时期与文瑞夏一起前往德国留学，并向文瑞夏的父亲报告他儿子的一举一动。在遇到尹貂媛后被她的朝气和开朗温柔所吸引。





Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻