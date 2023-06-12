连灌七瓶可乐说不出台词！《贵公子》金宣虎有自信握枪但骂不出脏话！谈2年前私生活争议「只希望不造成大家困扰」

演员金宣虎首度挑战大萤幕的作品《贵公子》将於6月21日於台湾韩国同步上映，而他日前刚结束亚洲巡回见面会的行程，正马不停蹄投入电影宣传活动，也接受许多访谈，提到了对自己影响颇大的私生活争议事件。

电影《贵公子》中金宣虎将饰演一位对菲籍混血拳击手马可不停进行追击的神秘人物，这部作品也是金宣虎首度跃上大萤幕的出道作，也被视为是2021年私生活争议后再度正式回归的作品。在《海岸村恰恰恰》终演当日立刻被爆出私生活争议的他，因停止活动而有两部电影遭到换角，但《贵公子》（前译《悲伤热带》）则是他唯一持续拍摄的作品，格外令人期待。



金宣虎也表达，虽然当时无法理解朴勋政导演的心情，但自己是相当抱歉也非常感谢，可说是百感交集。朴勋政导演为此召开很多会议，甚至在金宣虎面前就当没事发生过的样子，还对他说出「只要你没问题，我们打算坚持到底」这样的话，金宣虎认为电影作品已经因为自己的事件而必须延迟，因此希望不再对大家造成困扰，一定要做好。这也让金宣虎内心相当感激。



金宣虎准确地回忆起自己拍摄第一场回忆戏码，因为一开始没能抓准导演的意思，而这场预告中喝可乐的戏码，他足足连续喝了七瓶！甚至还因为喝太多而打嗝没办法继续念出后面的台词，看到金宣虎的样子还让朴政勋导演也叹了口气！



而平时的人生座右铭就是「不要让别人感到反感」的金宣虎，在演出黑帮反派时骂人的口吻实在不够自然，还被导演指责是不是平常语气太过友好了？导演推荐金宣虎看看自己的前作品《暗黑新世界》，看著出口成「脏」的前辈演员们，金宣虎终於有所理解，「骂人不一定只有愤怒一种骂法」，除了大喊出来骂人原来还有其他方式可以表达。



而这部电影名字就叫《贵公子》，金宣虎很担心大家误会他就是电影中唯一的主角，不过他说电影中有天生就含著金汤匙的「贵公子」，也有突然变成有钱人的「贵公子」，也有像他这样名字就叫「贵公子」的人，所以集合各种贵公子而出现这部电影。他很担心自己初次跃上大萤幕的不足，让大家对这部作品的期待落空。



金宣虎笑说自己的脸跟演技在大萤幕上都放大许多，让他没能专心看剧情，只看到自己一堆缺点，一边看著还差点喊出声音来，幸亏有金刚于前辈拍拍他安慰他。时隔一年才看到自己演出的作品，金宣虎除了感到神奇，还不免有些别扭。金宣虎还提到自己当兵的经历，对於片中需要的枪击画面相当有帮助，当兵时他曾担任助教，虽然当兵是用长枪，但拍摄时使用的是手枪，不过他仍能快速与熟练地展现出瞄准与射击，以及反射动作等等。电影《贵公子》将於台湾及韩国同步在6月21日盛大上映。



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