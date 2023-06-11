PSY鳥叔變瘦被指「身材管理疏忽」，PO吃播力證增重決心！網加油：「必須看到三層腹肉」

別的藝人都是努力變瘦和增肌，只有PSY鳥叔要費盡心思保持圓潤身形，真是各有各的敬業之道啊XD

PSY鳥叔從出道開始就是偏圓潤的形象，跳舞又十分輕巧有活力，被網友戲稱為「靈活的胖子」。 因為胖胖形象深入人心，偶爾變瘦反而會被粉絲調侃「身材管理不到位」。





前幾天鳥叔PO出練舞影片，又有粉絲開玩笑說他疏於身材管理：「跳舞時搖擺的腹肉怎麼不見了？」 、「哥的肚子怎麼回事，要更加蕩漾才行啊！」、「看影片都有點生氣了，有在增重就好」、「希望不是健康出狀況」。



也許是看到了粉絲們的留言，為了迎接月底的演唱會，鳥叔下決心好好管理身材！昨日他PO出吃炸餃子的影片，留言說：「如果對身材的擔憂是真心的，那麼到濕身秀之前我會不間斷地進行管理。」



此話一出不少粉絲留言表達欣慰：「跳舞時如果看不到3層腹肉折起來，會生氣哦」、「歐巴健康是第一位的！軟Q腹肉在我眼裡也如同六塊腹肌」、「還看得到筷子和咀嚼的模樣，差得遠啦」、 「請嚴格進行身材管理，不要讓大家失望！」對於這些督促加油的留言，鳥叔紛紛回復說：「我會銘記在心的！」

此外，鳥叔的招牌夏季演唱會《濕身秀》本月底即將開跑，計劃在2個月間陸續於首爾、麗水、水原、保寧、益山、仁川、大邱等城市與大家一起享受濕身慶典，期待見到鳥叔的3層腹肉啊XD



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