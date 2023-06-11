PSY鸟叔变瘦被指「身材管理疏忽」，PO吃播力证增重决心！网加油：「必须看到三层腹肉」

别的艺人都是努力变瘦和增肌，只有PSY鸟叔要费尽心思保持圆润身形，真是各有各的敬业之道啊XD

PSY鸟叔从出道开始就是偏圆润的形象，跳舞又十分轻巧有活力，被网友戏称为「灵活的胖子」。 因为胖胖形象深入人心，偶尔变瘦反而会被粉丝调侃「身材管理不到位」。





前几天鸟叔PO出练舞影片，又有粉丝开玩笑说他疏於身材管理：「跳舞时摇摆的腹肉怎么不见了？」 、「哥的肚子怎么回事，要更加荡漾才行啊！」、「看影片都有点生气了，有在增重就好」、「希望不是健康出状况」。



也许是看到了粉丝们的留言，为了迎接月底的演唱会，鸟叔下决心好好管理身材！昨日他PO出吃炸饺子的影片，留言说：「如果对身材的担忧是真心的，那么到湿身秀之前我会不间断地进行管理。」



此话一出不少粉丝留言表达欣慰：「跳舞时如果看不到3层腹肉折起来，会生气哦」、「欧巴健康是第一位的！软Q腹肉在我眼里也如同六块腹肌」、「还看得到筷子和咀嚼的模样，差得远啦」、 「请严格进行身材管理，不要让大家失望！」对於这些督促加油的留言，鸟叔纷纷回复说：「我会铭记在心的！」

此外，鸟叔的招牌夏季演唱会《湿身秀》本月底即将开跑，计划在2个月间陆续於首尔、丽水、水原、保宁、益山、仁川、大邱等城市与大家一起享受湿身庆典，期待见到鸟叔的3层腹肉啊XD



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