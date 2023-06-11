因健康問題暫停活動的SHINee溫流最近的狀態！整個人瘦了一圈，網友：「好好休息，等你健康的回來」

SHINee 為了慶祝出道15週年，在5月舉行粉絲見面會，還開設快閃店。目前正在準備6月的演唱會，正規8輯《HARD》也將在26日發行。

但隨著溫流的狀況持續不佳，接受檢查得到需要穩定治療的建議，經過慎重討論過後，溫流決定不參與此次演唱會與專輯活動。SM方面表示：「SHINee 這次活動雖然是成員們和粉絲們、公司都迫切期待的，但這是為了 SHINee 更健康地進行活動，不得已做出這樣的決定，請大家多多諒解。」



而溫流最近整個人瘦了一圈，近況也韓網引發討論，網友：「突然瘦了很多啊，希望快點恢復健康」、「我不奢望別的，所以拜託你只要健康就行」、「休息的時候多吃點好吃的，好好恢復」、「真的突然看起來瘦了很多，所以很擔心來著，希望不要生病」、「真的要健康，希望好好照顧所屬歌手們」、「粉絲見面會的時候看到後，因爲太瘦了，所以很擔心來著」等等。希望溫流好好休息，健健康康的回來 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



너무 착한 온유~

팝업갔다가 ㅠㅠ

콘서트 마치고 달렸다

와우~~~

온유가 뽑은 키링 선물로 줌 #샤이니 #온유 pic.twitter.com/I1ctNyeDIM — (@kmoonjoo1977) May 28, 2023

▼ SHINee 15週年紀念歌曲〈The Feeling〉MV

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