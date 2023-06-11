THE BOYZ登台狂秀中文撩四千粉丝 强劲舞蹈High翻北流!

三度来台的韩国大势人气男团THE BOYZ初登台北流行音乐开唱震撼四千歌迷，一身劲装出场的11位大男孩一口气带来近20首夯歌满足粉丝们的期待，其中几首热门金曲〈THRILL RIDE〉、〈Maverick〉、〈REVEAL〉、〈ROAR〉搭配强劲舞蹈以及精心设计的巨型圆弧萤幕舞台，让台下粉丝感受到THE BOYZ的狂热魅力，更听得如痴如醉无法自拔！

出道六年的THE BOYZ是由上渊、泳勋、贤在、柱延、NEW、Q、周鹤年、善旴、ERIC、JACOB、KEVIN，自出道以来凭藉著高颜值、高实力、高人气「三高」魅力而在各地累积许多粉丝，今年五月更宣布展开歌唱生涯第二次世界巡演的他们从首尔出发一路唱到日本神户、福冈等三大城市，所到之处可说引起万人空巷追星的「THE BOYZ」旋风，这次专程来台举办【THE BOYZ 2ND WORLD TOUR : ZENERATION in TAIPEI】台北站演唱会，让不少期待以久的粉丝在开唱当天中午就到北流排队入场整队、准备应援旗帜，就连倾盆梅雨也浇不熄热情，足见THE BOYZ的惊人魅力！



被誉为韩国新生代颜值最高男团的他们不时展现迷人电力，灿笑、送飞吻、送爱心手势样样来，男孩们更轮流大秀中文亲切问候粉丝，其中上渊特别用中文说「今天我们开心地享受舞台吧！」贤在更用中文甜喊「我是大家的男朋友」撩粉丝，而柱延更秀出一口台语打招呼：「大给贺(台语的大家好)，我是柱延！」，随后更指著台下粉丝大喊「老婆！」而NEW则用中文「我爱你」跟粉丝们示爱，每位男孩都拼命秀中文，还用中、韩、台语问候语接连甜炸台粉，撩得THE B们心花怒放，尖叫声嗨翻北流屋顶！



睽违三年再度来台开唱的THE BOYZ除了狂秀中文撩粉外，更分享了自己这两天在台湾彩排的日常，其中柱延特别说到自己高中曾来过台湾，对於台湾美食念念不忘的他，这两天在台湾吃得非常尽兴，包括大肠面线、凤梨酥都吃到欲罢不能，而年纪最小的「忙内」Eric则笑说：「台湾东西太好吃，想长住在台湾！」事实上此行三天两夜的THE BOYZ为了演唱会特别提早一天来台彩排，为求演出尽善尽美更一路彩排到半夜，主办单位特别准备了许多台湾美食为男孩们补充体力，除了昨天在联访许愿成功的「芒果冰」、「鸡排」外，更吃了小笼包、珍奶，让THE BOYZ大快朵颐之余，更笑说：「很怕吃太多台北美食，会发胖！」



粉丝还特别准备的手拿板排字献给偶像惊喜，当THE BOYZ在唱〈TIMELESS〉之前，台下粉丝无预警高举手幅排出"여전히 이자리"（依然在这里）为THE BOYZ打气，让成员们看了直呼感动之余，更大声呼喊「谢谢你们，我们爱大家！」首度成功站上北流开唱的THE BOY更最后安可时与台下的爆满粉丝大合照，留下珍贵的纪念！成员周鹤年更在最后安可时献唱一段中文歌〈想见你〉，爸爸是香港人的周鹤年在这次演唱会上代表团员们唱了这首临时加码的情歌，清唱〈想见你〉的副歌「想见你 只想见你 未来过去 我只想见你，穿越了 千个万个 时间线里 人海里相依。」当成送给给台湾粉丝的特别惊喜。



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