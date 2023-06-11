BTS回顧2018《MAMA》得獎感言&落淚提「曾想過要解散」話題的片段，大哥JIN回應當時身心俱疲

再看一次還是會被逼哭，幸好BTS防彈少年團攜手撐過了那段時間，才有現在的10週年活動，新歌〈Take Two〉一公開就橫掃各大排行榜單一位。

BTS防彈少年團在今年度迎來出道10週年，展開了「2023 BTS Festa」的一系列活動，近日公開的單曲〈Take Two〉也登上各大音源榜單的一位冠軍，這首歌也如同是成員們獻給粉絲ARMY們最特別的禮物和告白。



▼BTS出道10週年活動曲〈Take Two〉。



昨晚播出大哥JIN出演SUGA網路節目《SUCHWITA》的內容中，有一段談話讓一眾網友都忍不住落淚，SUGA說想聊一下2018年《MAMA》得獎的事情，當時在台上j-hope 和JIN的感言最為強烈，很多成員們在當下都哭了。



▼真的是不管看幾次，眼淚都會奪眶而出：



當時BTS拿下「年度最佳專輯」和「年度最佳藝人（歌手）」兩個大獎（大賞），j-hope 拿著獎盃久久說不出話，而 JIN 則是提到了有苦惱過要不要解散，幸好大家重新振作挺過那段時期，之後也獲得了很好的成績，當時話題相當熱烈。



JIN 回憶當時推出〈FAKE LOVE〉歌曲時很生氣，連續三個月中，一個月只休息1~1.5天，公司說只有這樣才能成功，成員們也認為這句話沒有錯，當時氣氛真的很好，2018年也是很重要的階段，因為推出的〈FAKE LOVE〉和〈IDOL〉讓他們成為全世界被熟知的團體，所以就用那樣的狀態持續工作下，身心都顯得特別疲累，就想把這些都放下，「真的沒辦法繼續堅持了，我們放棄吧」七個人聚在一起聊這件事。



當時只想把這件事誠實地對粉絲們說，但是粉絲們聽了…可能會覺得很消極，因為那不是很輕鬆的事情，但事情（在當時）都已經過去了一年，我們確實有過那種想法，但因為結果很好，所以之後就把這些感受說出來了。



▼當時得獎的片段，網友自製中字影片供參考：



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