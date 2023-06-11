【韓國K社小百科】愛豆專機要花多少錢？大韓航空為BLACKPINK開通專機，機身上印4成員畫像

頂級愛豆們乘坐的專機到底是什麼樣子的？

最近大韓航空終於揭秘了。 前段時間大韓航空和YG娛樂簽訂了合作協定，將助力BLACKPINK的全球巡演，為4名成員提供專機服務，並通過官方IG公開了BLACKPINK專機內、外部照片。藍色的機身上印著4名成員大大的肖像，一看就知道是她們的專屬飛機。飛機內部設計則是白色皮質座椅搭配深胡桃木色裝飾，顯得很有檔次且低調，航空公司還貼心為成員們定製了專屬包包和玩偶熊，寶寶上還繡著成員們的名字。

據悉 BLACKPINK 本次全球巡演的專機服務價格不菲，首先一年要交7億（韓幣，下同）以上的會員費才能使用，乘機時間在30小時以內，成為會員後按照國際線480萬/小時、國內線290萬/小時的價格收取飛行費用。 若30小時全部用盡，還想繼續使用專機的話，則需要另外再交7億的會員費。

BLACKPINK 4位成員在2016年出道至今7年，從眾多韓國女愛豆團中脫穎而出，不斷打破各項 K-POP 紀錄，成為如今的高商業價值女團。 同時隊內4名成員憑藉個人優勢和魅力，全都手握多個國外高奢時尚品牌代言，增加了曝光度和粉絲粘性，影響力驚人。

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