BTS JIN「素颜」+「无妆发」状态录制节目《SUCHWITA》，网友感叹：我下辈子也想投胎成这样的美男子

不敢相信这是刚睡醒就直接来录制节目的状态，这五官～这皮肤～也太完美了吧！？

最新一集人气网路访谈节目《SUCHWITA》（SU吹打）邀请到了的嘉宾是 BTS 防弹少年团的队内大哥 JIN（金硕珍），也是团体里第一位入伍的成员，可以说是给粉丝ARMY们的一个超级惊喜大礼物。



▼节目上两人畅谈许多团体和solo活动时的花絮小故事，分享各种心境和愿景，把粉丝们一起拉进回忆的漩涡，也更期待团体们再次相聚的画面。此外，j-hope 也在中间加入，为节目增添了不少丰富度。



令人惊讶的是，JIN 说自己一起床就直接来录节目了，是以「素颜」且「无妆发」什么都没有用的状态上镜头，SUGA还在一旁补充说：「看他后面的头发都被压扁了，我们平时看到的金硕珍就是这样。」



让许多网友都非常羡慕地留言表示：「我下辈子也想投胎成这样的美男子」、「太帅了吧」、「这哥整个人散发著清纯美」、「好羡慕他的肤质」、「这世界真是太不公平了」、「不用打扮就能这样？」、「素颜更好看，像牛奶一样纯真」



JIN於去年12月13日入伍，预计於2024年6月12日退伍。

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