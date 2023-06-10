【韓網熱帖】平常男團 SEVENTEEN 會放在口袋裡隨身攜帶的東西：米飯、掃帚、鴿子

平常人氣男團 SEVENTEEN 成員們會放在口袋裡隨身攜帶的東西，真的是一個比一個還要意想不到～
S.COUPS：掃帚
淨漢：飯和紫菜
圓佑：鴿子
THE 8：花
DK：韓國小鼓
勝寛：小吃（速食捲餅）
Vernon：扳手
▼最新一期團綜 [GOING SEVENTEEN] EP.79 GOING Vol.2 #1
韓國網友評論：
1. 哈哈哈哈，這幫人瘋了
2. 17太會玩梗了
3. 真的會在口袋裡放米飯嗎
4. What's in my pocket 特輯
5. 我能理解紫菜，但是真的無法理解飯，為什麼，哈哈哈哈哈哈
6. 大家快去看圓佑的那段影片，笑死我了
7. Going系列的製作人也是個瘋子吧，哈哈哈哈
8. 告訴大家尹凈漢真的從口袋裡拿出了米飯，毫無包裝，是真的米飯
9. 掃帚和扳手也塞不進口袋吧
10. 圓佑的鴿子是向李壽根學習的嗎
#SEVENTEEN
Edit: Tracy
出處：https://theqoo.net/2825089264
圖：YouTube@SEVENTEEN
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