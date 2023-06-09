The Boyz三度來台帥度升級〜念念不忘芒果冰與雞排！準備特殊驚喜「粉絲們愛聽的話」留待明日舞台〜

韓國男團The Boyz已是第三次來台，11位成員在明日開唱前率先與媒體見面，他們也將成為首團登上台北流行音樂中心開唱的韓國男團。相較於首次2018年7月來台參加M Countdown時的他們，外型變得成熟不少，帥氣度大大提升。







穿著皮衣皮褲帥氣登場的11位The Boyz成員們，面對媒體仍不免有些緊張，問到他們對台灣美食的印象，所有成員們一致表示還記得芒果冰以及雞排，希望這次能再度品嘗。而舉辦過很多次演唱會的The Boyz也提到了令他們難忘的粉絲應援，Kevin說只要粉絲們用心準備了任何東西，都是會讓他們很感動的，他曾看過粉絲們用他的臉做成會轉動的應援物來為他加油，讓他印象深刻。













而問到自己被稱為「新世代顏值最高男團」有什麼感想？十一位成員聽見翻譯後都不禁害羞笑了出來，善旴謙虛地說：「可能在粉絲們的眼中我們是最帥氣的！」也非常感激大家給予這樣的封號。同時也表示他們準備了一些驚喜獻給台灣的粉絲們，不過這些粉絲們愛聽的話或愛看的表演，都將在明日的表演舞台上傾力演出。













The Boyz日前更推出了寫真冊，展現好身材。被問到覺得哪位成員的身材最好呢？周鶴年表示是坐在他旁邊的NEW身材最棒，此刻成員賢在則是自戀地搶著回答：「我覺得身材最好的就是我，我也看了寫真集，我只看到我自己。」不過其他成員們也不否認這個說法，其實每一位的確如封號，顏值非常高。The Boyz也期待明日登上這個新舞台，與粉絲們相見。













Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞