《壞媽媽》強豪健康回歸嚇傻吳議員！美珠說服荷英反水老爸，最期待的畫面終於出現了！（EP.13）

下一集就是大結局啦！強豪和美珠做好了各方面準備，只等將宋會長和吳議員一網打盡！同時好希望英順的病是誤診……

JTBC新劇《壞媽媽》由李到晛、羅美蘭、安恩真、劉仁秀等主演，講述爲了遺腹子拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外失憶而成爲孩子的兒子「強豪」尋找失去的幸福的故事。



*以下內容包含《壞媽媽》第13集關鍵內容！



營救荷英

美珠假扮醫生混進荷英病房，說服她揭穿吳議員並在強豪和滲識的幫助下成功逃走。 滲識塗改車牌號的手法十分拙劣，但確實找到了不錯的藏身之處：以檢察官強豪作為威脅，在討債集團那裡「借住」幾天。



荷英猜強豪一直思念的、深愛的人就是美珠，強豪承認，美珠聽到對話不禁流淚。 強豪必須暫時離開去尋找證據，臨行前給美珠額頭一吻，氣得她大叫：「再往下一點就是嘴唇了！有差這麼遠嗎？」 強豪立即折返回來幫她實現心願！終於，在13集終於等到了大家期待的畫面~



黃秀鉉之死

生魚片店老闆告訴強豪當晚發生的事：老闆帶著黃秀鉉母子出海後，沒遇到強豪安排的接頭船隻、卻被吳議員手下襲擊，老闆被刺中腹部，黃在絕望中抱著小孩跳海自盡。

強豪求助的搜查官雖然感恩強豪的照顧，但一直看不清強豪究竟想幫助宋還是毀掉宋。 其實強豪失憶前在宋手下做事時，表面上幫宋脫罪，暗地裡都留了一手，包括故意把丁宗具送入監獄。 強豪感謝搜查官的信任和幫助，表示會證實自己究竟是怎樣的人。



病況

美珠媽看不過滲識媽調侃英順，把英順命不久矣的事實告訴了大家。 滲識媽又氣又心痛、抱著英順大哭，村裡人也都來到英順家陪伴守護。



這集結尾強豪突然現身吳議員的公開活動，吳議員看到他像看到鬼一樣，表情實在有夠好笑！超期待今晚的大結局啊~



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