【韓網熱帖】《偶像漩渦》出演幕後：Jennie親自決定

有人追看HBO新劇《偶像漩渦》（The Idol）嗎？

BLACKPINK成員Jennie出演的HBO新劇《偶像漩渦》（The Idol）正式開播，首集中她因為有多個擦邊動作的舞蹈引起網友的不滿，有人追責YG不顧藝人形象讓Jennie出演，但韓媒報導稱根據多名業界人士透露，Jennie在收到擔任該劇製作人The Weeknd的邀約後， 親自決定出演。



韓國網民評論：

1. 暫且不提是Jennie自己的決定，難道公司都不會審核嗎？ 就這樣不管她

2. 如果她的角色是好萊塢女演員來演的話，也不至於被罵那麼慘，就是文化差異啊

3. 出道很久了，平時的私服也是那樣，還有她的戀愛史，終於讓我知道她想要的愛豆形象並不是大眾心目中愛豆該有的樣子

4. 為Jennie加油

5. 看某些媒體的新聞，我還以為她去演了動作片呢，實際上也還好吧，就是很專業的態度

6. 感覺是為了進軍好萊塢別無選擇

7. 看她平時舞台服裝就知道了，完全就是她自己的取向，麻煩粉絲們別再洗了

8. 看她的片段，其實已經不是舞蹈了

9. 作為BLACKPINK的一員，個人的需求雖然也很重要，但還是要注重K-POP的整體形象啊，即使是The Weeknd提議的，也不至於連劇本都不看吧，而且她自己也應該清楚自己的影響力啊，難道不知道嗎？

10. 如果作品好的話也就算了，但是無論是作品還是那個畫面都很無語，下次還是先問下身邊人吧，對她本人來說根本得不到任何好處

出處：https://theqoo.net/2824110511

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