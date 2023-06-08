《坏妈妈》强豪健康回归吓傻吴议员！美珠说服荷英反水老爸，最期待的画面终於出现了！（EP.13）

下一集就是大结局啦！强豪和美珠做好了各方面准备，只等将宋会长和吴议员一网打尽！同时好希望英顺的病是误诊……

JTBC新剧《坏妈妈》由李到晛、罗美兰、安恩真、刘仁秀等主演，讲述爲了遗腹子拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外失忆而成爲孩子的儿子「强豪」寻找失去的幸福的故事。



*以下内容包含《坏妈妈》第13集关键内容！



营救荷英

美珠假扮医生混进荷英病房，说服她揭穿吴议员并在强豪和渗识的帮助下成功逃走。 渗识涂改车牌号的手法十分拙劣，但确实找到了不错的藏身之处：以检察官强豪作为威胁，在讨债集团那里「借住」几天。



荷英猜强豪一直思念的、深爱的人就是美珠，强豪承认，美珠听到对话不禁流泪。 强豪必须暂时离开去寻找证据，临行前给美珠额头一吻，气得她大叫：「再往下一点就是嘴唇了！有差这么远吗？」 强豪立即折返回来帮她实现心愿！终於，在13集终於等到了大家期待的画面~



黄秀铉之死

生鱼片店老板告诉强豪当晚发生的事：老板带著黄秀铉母子出海后，没遇到强豪安排的接头船只、却被吴议员手下袭击，老板被刺中腹部，黄在绝望中抱著小孩跳海自尽。

强豪求助的搜查官虽然感恩强豪的照顾，但一直看不清强豪究竟想帮助宋还是毁掉宋。 其实强豪失忆前在宋手下做事时，表面上帮宋脱罪，暗地里都留了一手，包括故意把丁宗具送入监狱。 强豪感谢搜查官的信任和帮助，表示会证实自己究竟是怎样的人。



病况

美珠妈看不过渗识妈调侃英顺，把英顺命不久矣的事实告诉了大家。 渗识妈又气又心痛、抱著英顺大哭，村里人也都来到英顺家陪伴守护。



这集结尾强豪突然现身吴议员的公开活动，吴议员看到他像看到鬼一样，表情实在有够好笑！超期待今晚的大结局啊~



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