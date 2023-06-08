ZEROBASEONE（ZB1）確定出道日！此前先推出團綜，Bromance化學反應大爆發～

從選秀節目《BOYS PLANET》競爭脫穎而出的9人男團ZEROBASEONE（ZB1），在韓國時間7日凌晨宣布了出道日就在7月10日，今（8）日再宣布推出專屬團體綜藝節目。

ZEROBASEONE（成韓彬、金地雄、章昊、SEOK MATTHEW、金太來（原譯金泰來）、RICKY、金奎彬、朴乾旭、韓維辰）出道專輯命名為《YOUTH IN THE SHADE》，專輯名稱早在5月就劇透過，劇透影片就用光影為元素，由章昊與成韓彬共同詮釋。



在7月10日正式出道前，ZEROBASEONE要先帶來團體綜藝節目《CAMP ZEROBASEONE》，也是由《BOYS PLANET》的電視台Mnet打造，顧名思義是讓9名成員展開露營生活，但看預告可是非一般露營，有驚悚探險、趣味遊戲與任務，9人之間的Bromance化學反應也不能錯過，粉絲ZE_ROSE們要密切注意播出資訊啦，首播就在本月22日。（預告含英文字幕，可點選英文字幕→自動翻譯→繁體中文）



最後附上ZEROBASEONE前陣子為雜誌拍攝的畫報吧！已經迫不及待首張專輯的產出了！



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