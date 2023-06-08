ZEROBASEONE（ZB1）确定出道日！此前先推出团综，Bromance化学反应大爆发～

从选秀节目《BOYS PLANET》竞争脱颖而出的9人男团ZEROBASEONE（ZB1），在韩国时间7日凌晨宣布了出道日就在7月10日，今（8）日再宣布推出专属团体综艺节目。

ZEROBASEONE（成韩彬、金地雄、章昊、SEOK MATTHEW、金太来（原译金泰来）、RICKY、金奎彬、朴干旭、韩维辰）出道专辑命名为《YOUTH IN THE SHADE》，专辑名称早在5月就剧透过，剧透影片就用光影为元素，由章昊与成韩彬共同诠释。



在7月10日正式出道前，ZEROBASEONE要先带来团体综艺节目《CAMP ZEROBASEONE》，也是由《BOYS PLANET》的电视台Mnet打造，顾名思义是让9名成员展开露营生活，但看预告可是非一般露营，有惊悚探险、趣味游戏与任务，9人之间的Bromance化学反应也不能错过，粉丝ZE_ROSE们要密切注意播出资讯啦，首播就在本月22日。（预告含英文字幕，可点选英文字幕→自动翻译→繁体中文）



最后附上ZEROBASEONE前阵子为杂志拍摄的画报吧！已经迫不及待首张专辑的产出了！



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