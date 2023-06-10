tvN今年（2023年）下半年電視劇陣容：朴恩斌主演《無人島的DIVA》將於10月作為週末劇播出，首張劇照公開！

朴恩斌從《非常律師禹英禑》的短髮變為長髮了！首張《無人島的DIVA》劇照變身為「吉他少女」，好期待播出～

tvN於昨日（9日）公開今年（2023年）下半年電視劇陣容，六部多樣題材的作品將在6月至10月間播出。

▲‎6月週末劇《今生也請多指教》‎：申惠善、安普賢等主演

改編自高人氣同名網漫，描述有著前世記憶並開啟第十九次人生的「潘知音」，一定要見到「文瑞夏」而展開的魯莽轉世羅曼史。

▲‎7月月火劇（週一、二）《無用的謊言》‎：金所泫、黃旼炫等主演

描述擁有聽出人們說謊的能力而無法相信任何人的女人，以及擁有無法說出口的真相的天才作曲家，兩人相遇後所展開的「真實探測」羅曼史。

▲‎7月週末劇《驅魔麵館2》‎：趙炳圭、劉俊相、金世正、廉惠蘭等主演

改編自同名網路漫畫，描述惡鬼獵人組織「Counter」偽裝成麵店「姐姐的麵館」的店員，打擊從死後世界來到地球追求永生的惡鬼的故事。除第1季原班人馬，陳善圭、姜其永、金赫拉、劉仁秀等也將加盟第2季。

▲‎9月月火劇《閃亮的西瓜》‎：厲雲、崔顯旭、薛仁雅、申銀秀等主演

描述模範生CODA少年，透過一間可疑的樂器行穿越回過去後，遇到與他同齡的父親成為好友，還和神秘的少女展開初戀的青春成長劇。（CODA少年意即「Child of Deaf Adults」，也就是「聾人的小孩」的縮寫。）









▲‎9月週末劇《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》‎：李準基、申世景、張東健、金玉彬等主演

描述在假想之地「阿斯達」中農耕社會與理想國的誕生，以及在那裡生活的人們彼此鬥爭與團結的愛情、神話、英雄故事。第1季中，亞高族在銀殲的指揮下，實現30個氏族的大統一；第2季裡，塔貢的阿斯達王國和銀殲的亞高聯盟將面臨賭上阿斯大陸命運的大戰爭。

▲‎10月週末劇《無人島的DIVA》‎：朴恩斌、金孝珍、蔡鍾協、車學沇、金柱憲等主演

描述少女「木荷」為了站上夢想的舞台而參加選秀活動，沒想到途中意外擱淺於無人島上，一困就是15年。幸運獲救後的她再度向自己的夢想前進，是一部激勵人心的電視劇。

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