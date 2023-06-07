《换乘恋爱2》贤圭入坑SEVENTEEN，用钻石贴图发限动告白！网：「加油消化多达8年物料吧」
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《换乘恋爱2》贤圭入坑SEVENTEEN，用钻石贴图发限动告白！网：「加油消化多达8年物料吧」

明星   2023年6月7日   星期三15:06   Sani  

（封面图源：IG@am01h23m）

素人明星郑贤圭因《换乘恋爱2》受到关注，今日他在个人IG限动PO出男团SEVENTEEN的影片，透露这是他第一次入坑追星！

贤圭在限动PO出SEVENTEEN新歌《孙悟空（Super）》MV的副歌部份，留言「第一次入坑」并加上钻石贴图，证实已成为不折不扣的克拉（CARAT）！影片长度刚好17秒也超有sense~
（图源：IG@am01h23m）

SEVENTEEN今年4月底发行第十张迷你专辑《FML》，预售销量突破464万张、一举刷新K-POP最高预售记录，主打歌之一《孙悟空（Super）》接连4周斩获Melon每周人气奖（Weekly Top Artist）、MV在YouTube的观看次数已逼近8千万。

因为人气太夯，昨日终於宣布把出道初期的专辑重新拿出来再版发行，引起各国粉丝激动、摩拳擦掌准备抢购！

贤圭在《换乘恋爱2》彻底疗愈海恩努那的心，节目结束后两人也不时分享动态，看起来一直在稳定交往。 最近两人迎来一周年，贤圭在IG连PO多张照片认证海恩赠送的橘色领带，两人还故地重游济州岛、去了录节目时的餐厅，海恩穿著当时那件粉红色连衣裙、背著贤奎送她的包包，幸福笑容甜爆。

对於贤圭的新鲜入坑，韩国网友纷纷表示恭喜：「欢迎贤圭加入克拉」、「我们是因《孙悟空》入坑，是同期耶」、「胜宽一定很开心」、「贤圭几个月前就追踪Hoshi IG还点赞」、「现在是双向好感了吗？ kkk」、「8年多的物料等著你去消化哦，加油！」「看过《出差十五夜》不可能不入坑」、「感觉他追星也会是很火热的类型kk」。

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