SJ D&E Fancon「DElight PARTY」下下週首爾開跑！IG直播「劃重點」：有16首歌、時長3小時

每天都在等臺灣場售票的小編，可以說是越來越期待了…！

由東海、銀赫組成的Super Junior人氣小分隊「D&E」，將於下下週（24日）以韓國首爾為起點，舉行D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]。Fancon為「Fan Meeting粉絲見面會」+「Concert演唱會」，接下來還會前往臺灣臺北、泰國曼谷、印尼雅加達、越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡及菲律賓馬尼拉等，與當地粉絲們見面。

兩位歐吧昨日（4日）也通過官方Instagram直播與粉絲們進行互動。粉絲提問Fancon有沒有要追加場次，東海表示首爾場開票的時候，4秒就售罄了，簡直就是戰爭。大家應該有注意到官方海報上的「+ And More」，雖然這次搶票失敗了，但不要擔心。（意思就是：機會還有很多）

再多說一點關於Fancon的事情：「聽說有16首歌，是真的嗎？」東海和銀赫疑惑地看著彼此，並問對方：「你說了嗎？」兩人都否認自己有「劇透」這件事XD總之，雖然Fancon不會像演唱會曲目這麼多，但會比Fan Meeting多一點。不過「DElight PARTY」幾乎就是演唱會了，準備起來大概有3個小時。

▲是不是越來越期待「DElight PARTY」的到來呢？小編現在可是每天祈禱可以買到臺灣場的票呢…

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