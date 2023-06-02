EXO-CBX再發聲明否認外部勢力，承諾繼續作為EXO活動！爆「續約時間無上限、無簽約金」

今日伯賢、XIUMIN、CHEN通過法律代理人發佈追加聲明，表示SM娛樂所稱的「外部勢力」絕非事實，目的是蒙蔽輿論、迴避侵害藝人權利這一本質問題，而不論事件最終如何解決，三人都希望作為EXO繼續活動。

昨日CBX宣佈與SM娛樂解約，理由是超長時間奴隸合約和結算不透明。 隨後SM發聲明稱CBX被「外部勢力」影響、從未隱瞞結算資料等等，對此，CBX律師今日公開了追加聲明。



反駁「外部勢力」

法律代理人強調，三位藝人是能夠為自己的決定負責的成年人，為做出正確且智慧的處理而傾聽了多方意見，包括家人、朋友、歌謠界前輩晚輩、共事的工作人員。 他們多年來一直感到疑惑，只是新人時期不敢提出，直到現在才鼓起勇氣公開。 而SM的回應充分體現了公司是如何看待藝人，更讓人感到心寒。

法律代理人表示三位藝人目前沒有也沒有打算與任何公司簽約。 SM稱一直允許成員「閱覽」結算資料、只是為避免外洩而拒絕「提供」，但根據合約規定，SM應履行的義務是「提供」而非「閱覽」，這才是解約事件的核心所在。 藝人有權與他人討論合約內容、接受建議，SM沒有指責藝人的立場。



續約問題

聲明指出續約條款存在漏洞：續約時間規定為5年，但如果者期間沒能發行合約條款中規定的最少數量專輯，合約將自動延長至履行該義務完成為止，且未賦予時間上限，無異於用奴隸合約拴住藝人。 此外，SM續約時也從未向藝人支付簽約金。

未來計劃

法律代理人表示，三位藝人正在尋找即便解約也能繼續與EXO成員一起活動的方案，並且在解約之前與SM協商時主動提出了這一請求：「藝人真心的、深深的感謝粉絲們長久以來對EXO的愛與支持，不論法律問題如何解決，都希望作為EXO繼續努力活動。」



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