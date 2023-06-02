EXO-CBX再发声明否认外部势力，承诺继续作为EXO活动！爆「续约时间无上限、无签约金」

今日伯贤、XIUMIN、CHEN通过法律代理人发布追加声明，表示SM娱乐所称的「外部势力」绝非事实，目的是蒙蔽舆论、回避侵害艺人权利这一本质问题，而不论事件最终如何解决，三人都希望作为EXO继续活动。

昨日CBX宣布与SM娱乐解约，理由是超长时间奴隶合约和结算不透明。 随后SM发声明称CBX被「外部势力」影响、从未隐瞒结算资料等等，对此，CBX律师今日公开了追加声明。



反驳「外部势力」

法律代理人强调，三位艺人是能够自主思考和行动、能为自己的决定负责的成年人，为做出正确且智慧的处理而倾听了多方意见，包括家人、朋友、歌谣界前辈晚辈、共事的工作人员。 他们多年来一直感到疑惑，只是新人时期不敢提出，直到现在才鼓起勇气公开。 而SM的回应充分体现了公司是如何看待艺人，更让人感到心寒。

法律代理人表示三位艺人目前没有也没有打算与任何公司签约。 SM称一直允许成员「阅览」结算资料、只是为避免外泄而拒绝「提供」，但根据合约规定，SM应履行的义务是「提供」而非「阅览」，这才是解约事件的核心所在。 艺人有权与他人讨论合约内容、接受建议，SM没有指责艺人的立场。



续约问题

声明指出续约条款存在漏洞：续约时间规定为5年，但如果者期间没能发行合约条款中规定的最少数量专辑，合约将自动延长至履行该义务完成为止，且未赋予时间上限，无异於用奴隶合约拴住艺人。 此外，SM续约时也从未向艺人支付签约金。

未来计划

法律代理人表示，三位艺人正在寻找即便解约也能继续与EXO成员一起活动的方案，并且在解约之前与SM协商时主动提出了这一请求：「艺人真心的、深深的感谢粉丝们长久以来对EXO的爱与支持，不论法律问题如何解决，都希望作为EXO继续努力活动。」



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