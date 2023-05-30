《寂噤計畫》「秀安」搭爸爸的車子又出事! 李善均、朱智勛受困橋上對抗科技怪物!

動作災難鉅獻《寂噤計畫(暫譯)》由《寄生上流》李善均、《屍戰朝鮮》朱智勛領銜主演，《與神同行》導演金容華擔任製片並與《屍速列車》編劇一同執筆劇本，攜手《寄生上流》攝影導演、《魔鬼對決》武術導演、《格殺福順》美術導演攜手打造這部震撼巨作！入選第76屆坎城影展午夜單元，主要演員們與製片更一同現身坎城。近期即將在台上映。

電影《寂噤計畫》故事敘述由於天氣狀況突然惡化，機場大橋的能見度嚴重下降，導致人們滯留在橋上，並面臨因一系列連環碰撞和爆炸而導致大橋倒塌的危機。混亂中，被祕密運送的軍事實驗「寂噤計畫」中的犬科動物「回聲」掙脫束縛，所有倖存的人類成為遭無情襲擊的目標。一群人因不同的原因被困在機場大橋上。青瓦臺政府官員（李善均飾）要送女兒（金秀晏飾）到機場；正前往車禍現場的拖吊車司機（朱智勛飾）；一對從國外旅行回來的老夫婦（文盛瑾、芮秀貞飾）；錯過航班的姐妹（朴喜本、朴柱炫飾）以及負責「寂噤計畫」的研究員楊博士（金熙元飾）。



為了逃到安全的地方，他們開始了一場殊死的鬥爭。據說《寂噤計畫》靈感來自金泰昆導演在徒步旅行中，曾被野狗追捕時面臨極度恐懼的個人經歷，因此他在本作中將生活裡人類最熟悉的狗作為最具威脅性的恐怖象徵，而不是傳統災難片中常見的不明生物。導演以人類最好的朋友作為驚悚刺激的來源，為故事增添了新穎特別的元素！《寂噤計畫(暫譯)》近期在臺上映！



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