【韩网热帖】很会做事但人性败坏的同事 vs 不会做事但善良的同事

禁止说「在公司会做事就是善良」！你想和哪种人共事呢？

1）很会做事但人性败坏的同事

2）不会做事但善良的同事

韩某网站投票56%选了前者～

韩国网友评论：

1. 2只会让人烦而已，但1给人压力太大，会患上精神病、抑郁症的

2. 1111只要私下无交集就行了，2在工作上能把人逼疯

3. 看到1就想起那些因为职场欺压而辞职、求医、轻生的人

4. 2222公司的运作并不仅仅依赖一个人，只要有一个很会做事的人就可以，为了让公司运转，还需要好几个诚实可靠的人。 因为那一个人性败坏的同事，可能诚实可靠的人都跑掉了。

5. 22222在公司压力最大的不是工作，而是人际关系啊kkk

6. 我选2，当朋友吧

7. 无条件选1。 2会把身边的人都变成1^^

8. 2... 教他做事的过程我自己差点辞职了^^

9. 维持组织氛围也是工作能力的一部份，「很会做事但人性败坏」是自相矛盾的说法

10. 我选2。 我现在就在跟1共事，今天也因她而胃痉挛。 每次都把气氛搞砸，究竟有什么了起不的？ 面试时考量一个人能否在集体里工作真的很有必要。

11. 一般来说会做事的人性格也不错，不会做事的人性格也奇怪

12. 1和2我都遇到过，2并不善良啊kkk真正善良的人不想给人添麻烦，所以会努力一点点变好，但一直不会做事就不是善良了...

出处：https://theqoo.net/square/2812081644

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