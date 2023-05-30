《犯罪都市3》李浚赫自曝天生大胃王一次可吃7包泡麵！更驚人的是短時間內突然又激瘦回原本狀態！

《犯罪都市3》即將於6月2日全台上映，其中本集的最新反派李浚赫，為戲增重20公斤成為話題討論，不過更令人驚訝的是他日前出演綜藝節目，在短短時間內又再度回復到拍攝前的狀態！有什麼瘦身秘訣呢？

有許多演員都會為了符合劇中角色而急速調整自己的身形，李浚赫更是其中被稱為「橡皮筋體重」的演員之一，從減重9公斤到這次增重20公斤都難不倒他。李浚赫自出道以來一直以結實身材著稱，更自曝原本就是大胃王！日前他在SBS綜藝《熊孩子》中也提到自己原本就非常愛吃，一次可吃7包泡麵！或是大Pizza五個左右，食量相當驚人。



李浚赫也在節目中表示自己曾經喝酒後一個晚上都在煮泡麵吃泡麵，不知道自己吃到幾包才會飽，所以吃完一包再煮一包，一共就吃了7包泡麵。現場的媽媽們聽到都覺得太好笑，於是這樣的食量要在短期內增加20公斤的話應該不成問題。一天要吃六餐。但這樣的大食王，減重的時候該怎麼做呢？



李浚赫曾在時尚雜誌訪談時提及，曾為了拍攝電視劇tvN《60天，指定倖存者》時飾演軍人，為了穿上軍裝更顯英挺而必須減重9公斤，他表示當時一天「只」運動4小時，而不停進食地瓜、雞胸肉以及蔬菜。但他也坦言這樣的方式會發生低血糖以及貧血的狀況，他也曾為了排毒概念而餓了3天，讓身體先消耗體內已經儲存的能量，他也介紹了教練推薦的某牌瘦身軟糖。



演員們為了演出而忽胖忽瘦的確相當有意志力，大家也期待李浚赫新作《犯罪都市3》中的亮眼演出。《犯罪都市3》於6月2日在台上映。



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