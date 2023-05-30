《犯罪都市3》李浚赫自曝天生大胃王一次可吃7包泡面！更惊人的是短时间内突然又激瘦回原本状态！

《犯罪都市3》即将於6月2日全台上映，其中本集的最新反派李浚赫，为戏增重20公斤成为话题讨论，不过更令人惊讶的是他日前出演综艺节目，在短短时间内又再度回复到拍摄前的状态！有什么瘦身秘诀呢？

有许多演员都会为了符合剧中角色而急速调整自己的身形，李浚赫更是其中被称为「橡皮筋体重」的演员之一，从减重9公斤到这次增重20公斤都难不倒他。李浚赫自出道以来一直以结实身材著称，更自曝原本就是大胃王！日前他在SBS综艺《熊孩子》中也提到自己原本就非常爱吃，一次可吃7包泡面！或是大Pizza五个左右，食量相当惊人。



李浚赫也在节目中表示自己曾经喝酒后一个晚上都在煮泡面吃泡面，不知道自己吃到几包才会饱，所以吃完一包再煮一包，一共就吃了7包泡面。现场的妈妈们听到都觉得太好笑，於是这样的食量要在短期内增加20公斤的话应该不成问题。一天要吃六餐。但这样的大食王，减重的时候该怎么做呢？



李浚赫曾在时尚杂志访谈时提及，曾为了拍摄电视剧tvN《60天，指定幸存者》时饰演军人，为了穿上军装更显英挺而必须减重9公斤，他表示当时一天「只」运动4小时，而不停进食地瓜、鸡胸肉以及蔬菜。但他也坦言这样的方式会发生低血糖以及贫血的状况，他也曾为了排毒概念而饿了3天，让身体先消耗体内已经储存的能量，他也介绍了教练推荐的某牌瘦身软糖。



演员们为了演出而忽胖忽瘦的确相当有意志力，大家也期待李浚赫新作《犯罪都市3》中的亮眼演出。《犯罪都市3》於6月2日在台上映。



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