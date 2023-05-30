2PM玉澤演X元志安奇幻新劇《心跳》海報公開，預告帥氣搞笑的半人吸血鬼&冷血人類的同居生活展開！
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2PM玉澤演X元志安奇幻新劇《心跳》海報公開，預告帥氣搞笑的半人吸血鬼&冷血人類的同居生活展開！

韓劇   2023年5月30日   星期二11:00   Mico  

玉澤演X元志安（封面圖源：youtube@ KBS 한국방송、KBS2《心跳》海報）

【最新預告】玉澤演和元志安主演的奇幻浪漫喜劇等多元素新劇《心跳》公開了雙人海報&預告，看完簡介大家是不是更有興趣了呢？

KBS2 奇幻新劇《心跳》公開了全新的雙人海報和預告，男女主玉澤演和元志安誇張逗趣的表情引發關注，海報上寫著：「啊…不是告訴過你，在我100歲之前不要打開它（棺材）嗎～」
玉澤演X元志安（圖源：KBS2《心跳》海報）

本劇講述100年中因為一日之差而沒能成為人類的半人吸血鬼鮮于赫（玉澤演　飾），與毫無人情味的女子周仁海（元志安　飾）在機緣巧合下同居後，一起尋找人間溫暖的共生羅曼史。
玉澤演X元志安（圖源：KBS2《心跳》海報）玉澤演（圖源：KBS2《心跳》海報）元志安（圖源：KBS2《心跳》海報）

▼最新釋出的兩版預告：

【人物簡介】
玉澤演X元志安（圖源：KBS2《心跳》劇照）

▼玉澤演飾演半人吸血鬼「鮮于赫」，充滿紳士風度和獨特品味，渴望擁有一顆會跳動的心，迫切地想要成為人類，卻因為一日之差變成半人吸血鬼。
玉澤演（圖源：KBS2《心跳》劇照）

▼元志安飾演臨時聘用的保健老師「周仁海」，家庭旅館的老闆。因自幼家境貧寒，所以拼命生活做過無數兼職工作，維持著就算被刺傷也不會流一滴血的冷血形象。某天意外打開了父親遺留下的古老地下室棺材後，喚醒了沉睡的他。
元志安（圖源：KBS2《心跳》劇照）

《心跳》預計在6月26日首播，接檔《偶然遇見的你》。

▼台詞排練（讀本）現場影片：

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