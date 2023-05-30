時隔八年再度合作綜藝：《兄弟拉麵》姜虎東＆李昇基強攻日本做老闆，推廣韓式拉麵！

近年韓國綜藝興起國外旅遊和餐廳經營熱潮，如近日正在熱播的《非常私密東南亞》和《生意天才白社長》等，均以外國為主要拍攝場地。

由「天下壯士」姜虎東、「國民弟弟」李昇基和演員裴仁爀主理的《兄弟拉麵》，講述三人在日本拉麵發源地江之島經營拉麵店，並向日本人推廣韓式拉麵的故事。

經常收看韓國綜藝節目的觀眾，一定知道姜虎東和李昇基的兄弟情！二人曾經合作《強心臟》、《兩天一夜》而結下緣分，姜虎東更多次強調李昇基是他最疼愛的弟弟；《兄弟拉麵》也是「東昇」自2015年《新西遊記》後，時隔八年再度合作的節目，讓粉絲相當期待！此外，憑Viu Original原創韓劇《為何是吳秀才？》而為人熟悉的演員裴仁爀亦將合流化身「星級侍應」，令人好奇這位首度主持綜藝的「忙內」將如何協助兩位哥哥推廣韓國拉麵之美！



號稱韓娛圈中「對拉麵最真心的男人」，姜虎東不時在綜藝展現出對即食麵的熱愛，更曾經在《新西游記》表演在四分九秒內吃完五包拉麵，後來還直接擔任《煮泡麵的男人》主持人，走訪韓國各地進行泡麵吃播，大快朵頤的樣子更使他獲得廣告商青睞，一度成為即食麵代言人！在《兄弟拉麵》第一集中，他被製作團隊封為「韓國拉麵代表」，對此他即時耍手擰頭：「導演，我絕對不是！但我發自真心和渴望，在這個領域裡，我必須要成為專業人士！可以用我喜歡的拉麵做些甚麼，這件事本身就打動了我，也成為我鼓起勇氣的契機。」



由姜虎東、李昇基和裴仁爀出演的綜藝節目《兄弟拉麵》現已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可以免費緊貼進度，亦可一併收看上述提及的《非常私密東南亞》、《生意天才白社長》。

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