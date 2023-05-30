时隔八年再度合作综艺：《兄弟拉面》姜虎东＆李升基强攻日本做老板，推广韩式拉面！

近年韩国综艺兴起国外旅游和餐厅经营热潮，如近日正在热播的《非常私密东南亚》和《生意天才白社长》等，均以外国为主要拍摄场地。

由「天下壮士」姜虎东、「国民弟弟」李升基和演员裴仁爀主理的《兄弟拉面》，讲述三人在日本拉面发源地江之岛经营拉面店，并向日本人推广韩式拉面的故事。

经常收看韩国综艺节目的观众，一定知道姜虎东和李升基的兄弟情！二人曾经合作《强心脏》、《两天一夜》而结下缘分，姜虎东更多次强调李升基是他最疼爱的弟弟；《兄弟拉面》也是「东升」自2015年《新西游记》后，时隔八年再度合作的节目，让粉丝相当期待！此外，凭Viu Original原创韩剧《为何是吴秀才？》而为人熟悉的演员裴仁爀亦将合流化身「星级侍应」，令人好奇这位首度主持综艺的「忙内」将如何协助两位哥哥推广韩国拉面之美！



号称韩娱圈中「对拉面最真心的男人」，姜虎东不时在综艺展现出对即食面的热爱，更曾经在《新西游记》表演在四分九秒内吃完五包拉面，后来还直接担任《煮泡面的男人》主持人，走访韩国各地进行泡面吃播，大快朵颐的样子更使他获得广告商青睐，一度成为即食面代言人！在《兄弟拉面》第一集中，他被制作团队封为「韩国拉面代表」，对此他即时耍手拧头：「导演，我绝对不是！但我发自真心和渴望，在这个领域里，我必须要成为专业人士！可以用我喜欢的拉面做些甚么，这件事本身就打动了我，也成为我鼓起勇气的契机。」



由姜虎东、李升基和裴仁爀出演的综艺节目《兄弟拉面》现已登陆「黄Viu煲剧平台」，香港观众可以免费紧贴进度，亦可一并收看上述提及的《非常私密东南亚》、《生意天才白社长》。

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