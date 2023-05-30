2PM玉泽演X元志安奇幻新剧《心跳》海报公开，预告帅气搞笑的半人吸血鬼&冷血人类的同居生活展开！

【最新预告】玉泽演和元志安主演的奇幻浪漫喜剧等多元素新剧《心跳》公开了双人海报&预告，看完简介大家是不是更有兴趣了呢？

KBS2 奇幻新剧《心跳》公开了全新的双人海报和预告，男女主玉泽演和元志安夸张逗趣的表情引发关注，海报上写著：「啊…不是告诉过你，在我100岁之前不要打开它（棺材）吗～」



本剧讲述100年中因为一日之差而没能成为人类的半人吸血鬼鲜于赫（玉泽演 饰），与毫无人情味的女子周仁海（元志安 饰）在机缘巧合下同居后，一起寻找人间温暖的共生罗曼史。



▼最新释出的两版预告：



【人物简介】



▼玉泽演饰演半人吸血鬼「鲜于赫」，充满绅士风度和独特品味，渴望拥有一颗会跳动的心，迫切地想要成为人类，却因为一日之差变成半人吸血鬼。



▼元志安饰演临时聘用的保健老师「周仁海」，家庭旅馆的老板。因自幼家境贫寒，所以拼命生活做过无数兼职工作，维持著就算被刺伤也不会流一滴血的冷血形象。某天意外打开了父亲遗留下的古老地下室棺材后，唤醒了沉睡的他。



《心跳》预计在6月26日首播，接档《偶然遇见的你》。

▼台词排练（读本）现场影片：



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