《壞媽媽》收視率破10%！強豪終於想起急診室的bobo，美珠首次透露隱瞞原因令人心酸（EP.10）

《壞媽媽》第10集刷新開播以來最高收視率！上集結尾編劇留的懸念實在太吊人胃口，這集強豪和美珠的進展也讓人淚崩~

李到晛、羅美蘭、安恩真、劉仁秀等主演的JTBC新劇《壞媽媽》，講述爲了遺腹子拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外失憶而成爲孩子的兒子「強豪」尋找失去的幸福的故事。



（圖源：FB@jtbcdramapage）

*以下內容包含《壞媽媽》第10集關鍵內容！



「明年再考就好」

英順深怕強豪被報復，叮囑他不許再當檢察官，還安排相親希望用婚姻讓他穩定下來，但好幾個女生看到強豪是「傻子」就跑掉了。 強豪趁進城機會去美珠店裡探望，剛好遇到她被客人糾纏便上前解圍。



這時一輛機車擦身而過，強豪猛然想起當年考試時美珠被機車撞倒，想起他安慰哭泣的美珠說：「明年再考就好。」 竟和當年一樣給了美珠一個吻！



美珠沉默的原因

強豪沒想起更多記憶，只確定現在也喜歡美珠。 但美珠的人設是「已婚丈夫在國外」，因此英順拜託她跟強豪保持距離，好讓強豪跟對他有好感的越南女生在一起。



美珠向媽媽吐露了真相：強豪分手時表示有非常重要的事要去做，美珠擔心小孩的存在會讓他放棄那件事，因此選擇隱瞞。 現在想來，隱瞞真相似乎對大家都很不公平。美珠把小孩們打扮漂亮帶到強豪家，難道她要坦白一切了嗎？ ！



下集預告裡，一份基因鑒定報告讓強豪驚訝不已。 睿盡似乎也知道了事情的真相，美珠痛哭抱著她說「我真是個壞媽媽」。 強豪哭著問媽媽為什麼要這麼壞，英順也眼含淚水，說她只是想抓緊每一分一秒、快快樂樂地陪著強豪。



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