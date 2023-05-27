BLACKPINK Jisoo的驚人資產認證：買下「100個國家」

這麼一看BLACKPINK成員Jisoo也是個持之以恆的人（笑）。

這段時間Jisoo推出了solo曲《Flower》，還忙於團隊的全球演唱會，不停與粉絲見面，維持著超高人氣。 因為活動頻繁，舊物料也被不停挖出，其中一則就是她的「資產認證」！

有網友發帖稱「公開全部資產的Jisoo買了一半的國家」，po出了2021年4月Jisoo在自己的IG上公開的一張舊照。 當時Jisoo發文稱「終於完成了」，同時公開的還有一張遊戲《乞丐生活2》的截圖，這則遊戲的玩法非常簡單，玩家從「乞丐」級別開始，只需不停點擊就能「賺錢」，成為富豪之後可以賣地。 根據遊戲截圖顯示，Jisoo是超級玩家+大富豪，擁有 1垓 5068京 1379兆元（垓、京、兆均為單位，萬萬為億，萬億為兆、萬京為垓）。 喜歡這個遊戲的Jisoo還不忘向粉絲推薦，稱：「《乞丐生活》太好玩了」、「這是一個乞丐可以買國家的奇怪遊戲」、「好喜歡這個遊戲奇怪的風格啊」等。



지수가 전세계 나라 100개 샀다 ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/TJ7KFwtRvb — francetracny (@francetracny) May 25, 2023

지수의 거지키우기는 끝날 때까지 끝난게 아니다 pic.twitter.com/nePGUneTOS — 치치 모멘트 (@cm0103) May 9, 2021

其實這個遊戲Jisoo玩了3年，早在2018年她就因在休息時全神貫注於手機遊戲而引起了粉絲的關注，當粉絲們問在玩什麼遊戲時，Jisoo回答說：《乞丐生活2》 。 得知一個遊戲能玩三年震驚了不少韓網友，紛紛表示：「我只玩了三天就放棄了，三年！太厲害了」、「堂堂正正的生活吧，像三年期間一直在培養乞丐的Jisoo一樣」、「我開始好奇這個遊戲了」等。



거지키우기 광장 이런 거 만들어 주세요 거기서라도 지수 보고파요 흐엉엉 pic.twitter.com/WKSyKR109K — 샤 (@oei108) January 6, 2022

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