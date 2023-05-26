金宣虎透露想去夜市！原本拘谨但听见「旺来」竟然冲下台要求重拍！承诺下次「练好招牌歌」再来台

以《海岸村恰恰恰》中的洪班长一角深受观众们喜爱的演员金宣虎，在27日见面会前首先与媒体见面，台湾粉丝们的热情迎接以及今日大阵仗的媒体让他相当惊讶，感谢大家对他此行来台的欢迎。

出道14年来首度举办亚洲巡回见面会的金宣虎，继马尼拉、曼谷、香港、东京等地后来到台湾，昨日抵台的他也已经享用到一些台湾美食，他更透露希望能到夜市去逛逛吃吃，也学了几句简单的中文「这个那个」、「谢谢」、「爱你们」等等向大家问候。





主办贴心送上美丽且有意义的花束以及凤梨礼盒，金宣虎在一开始拿著花让媒体们捕捉画面的时候，不免有些尴尬，他笑说很少在公开场合这样拿著花照相，但接下来又送上一大篮非常有份量的凤梨，金宣虎从工作人员手上接过来后也露出惊讶表情，因为重量很重大家赶紧快速拍完，但金宣虎突然问起：「凤梨在台湾代表什么样的意义呢？」主持人告诉他凤梨有「好运旺旺来」的含意，金宣虎一听突然自己冲下台，重新抱住整篮凤梨上台说：「那我想要多拍几张！」引发全场大笑。





金宣虎最著名的就是迷人酒窝，他告诉大家他的酒窝「100％天生的」没有经过整形，甚至说妈妈这边的兄弟们至少4个都像他一样，遗传这样的深深酒窝，而笑容能这么有魅力也不是靠练习，是从小妈妈告诉他的韩国谚语「不往笑脸的人脸上吐口水」（伸手不打笑脸人），让他时时带著笑容，自然在镜头前也就常常展现出迷人的微笑。





金宣虎的大萤幕作品《贵公子》即将在6月21日在台上映，被问到饰演反派有什么困难处吗？金宣虎表示一开始阅读了剧本的内容，对於这样残暴的角色是有点难以理解，但经过与导演及团队长时间的讨论后，也逐渐知道如何表现这样的角色，於是觉得没有那么困难了。





金宣虎在《海岸村恰恰恰》中的表现深植人心，这角色与他本人是否有相同之处？他笑说其实拍摄期间有很多与孩子打闹或是朋友之间斗嘴的戏码，都是演员们的即兴演出，而演员诠释每一个角色的时候，多多少少也会带有演员自己的个性在其中，他也是一样。





拥有好歌喉的金宣虎，在明日的见面会上当然也准备了好歌准备送给粉丝们，被问到招牌歌是哪一首？他害羞地说对於跟朋友一起到KTV唱歌的经验只停留在高中时期，他常常唱的是朴宰范的「告解」，虽然是老歌但历久不衰，最近则是常为了见面会上的歌曲而进行练习。还与大家相约下次来台时，他会记得准备好自己的招牌歌曲再来台与大家会面。



对於明天见面会准备了什么惊喜？金宣虎笑说自己实在不擅长准备什么Surprise，他只想用自己的双眼好好看看并且记住所有来到现场支持他的粉丝们。请大家期待明日的演出。

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