《壞媽媽》謎底揭曉的一集！強豪狠心疏遠媽媽和美珠，原來都是為了這個沉重的計劃！（EP.9）

一直以來強豪獨自背負的重量太沉重了，最令人心酸的是，他對媽媽的感情其實完全不是大家想像的那樣...！

李到晛、羅美蘭、安恩真、劉仁秀等主演的JTBC新劇《壞媽媽》，講述爲了遺腹子拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外失憶而成爲孩子的兒子「強豪」尋找失去的幸福的故事。 第9集收視率繼續升至9.4%，真的越來越精彩了！



*以下內容包含《壞媽媽》第9集關鍵內容！



成為檢察官的理由

英順打開強豪留給她的SIM卡，裡面是強豪數年來的日記。 原來強豪以首席考入法學院時仍不知究竟為何要讀法學，直到他試圖調閱父親案件被拒時，第一次領會到媽媽說的當上檢察官才不會被欺負。



強豪尋訪證人時了解到媽媽曾有畫家夢想但被生活無情剝奪，也理解了媽媽阻止幼年強豪畫畫時的無奈與心痛。 其實強豪並沒有恨媽媽，反而很早就感受到媽媽獨自養小孩的艱辛。 在他心中，為父親討回公道早已沒有意義，堅持調查的動力只有一個：讓奪走媽媽本應擁有的幸福生活、令她只能扮演壞媽媽角色的人們，付出慘痛代價。



獨自前行

強豪早就發現宋友壁和吳太秀勾結，接近吳太秀女兒也是計劃的一環。 強豪深深知對抗他們有多危險，所以刻意疏遠媽媽、跟美珠分手，希望美珠永遠不知道他有多愛他，寧願她恨他、忘記他，最後安全幸福地生活下去。 （大家猜對了！強豪真的是為了復仇離開美珠T^T）



一個人的反抗終究徒勞？

強豪主動接下宋友壁外孫的案子，在看守所信誓旦旦要為無辜青年翻案，到了法庭卻突然改口說青年有罪，成功幫宋孫脫罪、獲得宋賞識。 強豪秘密安排知曉吳太秀秘密的黃秀鉉母子潛逃海外，然而數日後，女子的衣物和頭顱（？ ）卻被發現漂到岸邊...

英順得知強豪多年來的苦心，難過心疼得無以復加。 為避免強豪遭滅口，英順把SIM卡和相關文件全部投入火中，叫他徹底忘記復仇這件事。尚未找回記憶的強豪似乎還沒意識到這些東西的重要，母女倆就這樣看著可望扳倒宋和吳的關鍵證據默默燃燒...！





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