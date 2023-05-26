防彈少年團柾國都認證的撞臉：確實蠻像的

這次的撞臉得到了防彈少年團成員柾國本尊的認證！

25日淩晨，柾國在weverse上開通直播和粉絲們聊天互動，看到有粉絲留言「你和沈亨倬的老婆超像」時，V忍不住大笑，還說：「啊，我有看過，看到（節目裡）沈亨倬大哥的妻子了，確實蠻像的。 」



아시발 기절햌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 정국이 심형탁 아내분 봐ㅣㅆ대 닮긴닮았대 자기가 생각해도 그런가봐 개웃겨 ㅜㅠ pic.twitter.com/3uZ0tM3xl9 — 아기(aki).mp4 (@mandarinpeach) May 24, 2023

之前沈亨倬在綜藝節目《朝鮮的情人》中介紹了比自己小18歲的日本籍未婚妻，對方長相十分可愛，留著長髮，剪了齊劉海，五官十分標誌。 節目沈亨倬的未婚妻就在韓網上火了起來，是因為她被不少觀眾認為撞臉防彈少年團的成員柾國，兩人都是屬圓臉和國字臉的結合，面部飽滿感強，幼態感和少年（女）感十足。



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