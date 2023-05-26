防彈少年團柾國都認證的撞臉：確實蠻像的
廣告

防彈少年團柾國都認證的撞臉：確實蠻像的

明星   2023年5月26日   星期五08:00   Tracy  

（封面圖源：FB@BTS (방탄소년단)）

這次的撞臉得到了防彈少年團成員柾國本尊的認證！

25日淩晨，柾國在weverse上開通直播和粉絲們聊天互動，看到有粉絲留言「你和沈亨倬的老婆超像」時，V忍不住大笑，還說：「啊，我有看過，看到（節目裡）沈亨倬大哥的妻子了，確實蠻像的。 」

之前沈亨倬在綜藝節目《朝鮮的情人》中介紹了比自己小18歲的日本籍未婚妻，對方長相十分可愛，留著長髮，剪了齊劉海，五官十分標誌。 節目沈亨倬的未婚妻就在韓網上火了起來，是因為她被不少觀眾認為撞臉防彈少年團的成員柾國，兩人都是屬圓臉和國字臉的結合，面部飽滿感強，幼態感和少年（女）感十足。
（圖源：朝鮮TV《朝鲜的情人》）

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 防彈少年團柾國都認證的撞臉：確實蠻像的
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手