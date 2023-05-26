防弹少年团柾国都认证的撞脸：确实蛮像的

这次的撞脸得到了防弹少年团成员柾国本尊的认证！

25日淩晨，柾国在weverse上开通直播和粉丝们聊天互动，看到有粉丝留言「你和沈亨倬的老婆超像」时，V忍不住大笑，还说：「啊，我有看过，看到（节目里）沈亨倬大哥的妻子了，确实蛮像的。 」



아시발 기절햌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 정국이 심형탁 아내분 봐ㅣㅆ대 닮긴닮았대 자기가 생각해도 그런가봐 개웃겨 ㅜㅠ pic.twitter.com/3uZ0tM3xl9 — 아기(aki).mp4 (@mandarinpeach) May 24, 2023

之前沈亨倬在综艺节目《朝鲜的情人》中介绍了比自己小18岁的日本籍未婚妻，对方长相十分可爱，留著长发，剪了齐刘海，五官十分标志。 节目沈亨倬的未婚妻就在韩网上火了起来，是因为她被不少观众认为撞脸防弹少年团的成员柾国，两人都是属圆脸和国字脸的结合，面部饱满感强，幼态感和少年（女）感十足。



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