防弹少年团柾国都认证的撞脸：确实蛮像的
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防弹少年团柾国都认证的撞脸：确实蛮像的

明星   2023年5月26日   星期五08:00   Tracy  

（封面图源：FB@BTS (방탄소년단)）

这次的撞脸得到了防弹少年团成员柾国本尊的认证！

25日淩晨，柾国在weverse上开通直播和粉丝们聊天互动，看到有粉丝留言「你和沈亨倬的老婆超像」时，V忍不住大笑，还说：「啊，我有看过，看到（节目里）沈亨倬大哥的妻子了，确实蛮像的。 」

之前沈亨倬在综艺节目《朝鲜的情人》中介绍了比自己小18岁的日本籍未婚妻，对方长相十分可爱，留著长发，剪了齐刘海，五官十分标志。 节目沈亨倬的未婚妻就在韩网上火了起来，是因为她被不少观众认为撞脸防弹少年团的成员柾国，两人都是属圆脸和国字脸的结合，面部饱满感强，幼态感和少年（女）感十足。
（图源：朝鲜TV《朝鲜的情人》）

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