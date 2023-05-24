宋仲基電影新作《禍亂》24日坎城國際影展首度公開！變身組織中階主管步入危險

受邀參與第76屆坎城國際影展「一種注目」部門的黑色動作電影，受到全球電影人的熱切關注，也已有多國已先行購入播映權，5月24日將於坎城影展首度公開。

由演員洪思彬、宋仲基與歌手金亨瑞（BiBi）這新鮮的組合共同演出的作品《禍亂》將於今日在坎城首度公開，透過《闇黑新世界》《無賴漢》《阿修羅》《獵首密令》等作品展現黑幫中濃厚情感的SaNa電影公司新出品的《禍亂》，劇情描述想擺脫現實地獄生活的少年，與組織中階主管共同進入了危險的世界。



《禍亂》可從海報中看到，飾演身處地獄般現實並且無依無靠的少年「延圭」的洪思彬，與依照獨特冷酷生存方式而生活的組織中階主管「奇建」的宋仲基，兩人的表情都難以令人理解，尤其是奇建望著遠方，而延圭卻在她的身後露出危險眼神，兩人的下一步是否即將發生衝突，令人好奇。



新人演員洪思彬也許作品不多，不過大家若有收看不久前的黑馬韓劇《放學後戰爭活動》，洪思彬飾演禹熙樂一角，也就是一開始就與文相敏一起跑到超商，同時也發現了變異生物在低溫下行動力較趨緩的人。而宋仲基則是將表現出以往大家從未見過的樣貌，展現黑色演技。《禍亂》預計今年內也將在各地正式上映。



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