宋仲基电影新作《祸乱》24日坎城国际影展首度公开！变身组织中阶主管步入危险

受邀参与第76届坎城国际影展「一种注目」部门的黑色动作电影，受到全球电影人的热切关注，也已有多国已先行购入播映权，5月24日将於坎城影展首度公开。

由演员洪思彬、宋仲基与歌手金亨瑞（BiBi）这新鲜的组合共同演出的作品《祸乱》将於今日在坎城首度公开，透过《暗黑新世界》《无赖汉》《阿修罗》《猎首密令》等作品展现黑帮中浓厚情感的SaNa电影公司新出品的《祸乱》，剧情描述想摆脱现实地狱生活的少年，与组织中阶主管共同进入了危险的世界。



《祸乱》可从海报中看到，饰演身处地狱般现实并且无依无靠的少年「延圭」的洪思彬，与依照独特冷酷生存方式而生活的组织中阶主管「奇建」的宋仲基，两人的表情都难以令人理解，尤其是奇建望著远方，而延圭却在她的身后露出危险眼神，两人的下一步是否即将发生冲突，令人好奇。



新人演员洪思彬也许作品不多，不过大家若有收看不久前的黑马韩剧《放学后战争活动》，洪思彬饰演禹熙乐一角，也就是一开始就与文相敏一起跑到超商，同时也发现了变异生物在低温下行动力较趋缓的人。而宋仲基则是将表现出以往大家从未见过的样貌，展现黑色演技。《祸乱》预计今年内也将在各地正式上映。



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